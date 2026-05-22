Las cámaras captaron a tres personas sacando un bulto del consultorio y subiéndolo a un auto. Antes, habían enviado al esposo de la víctima a comprar una faja.

Horror en México: fue a una clínica estética y la encontraron muerta días después en una zanja

Una mujer que había desaparecido tras ingresar a una clínica estética fue encontrada muerta días después en una zanja del estado de Tlaxcala, México . La investigación apunta contra la responsable del consultorio “Detox”, una supuesta médica que permanece prófuga junto con otras dos personas, entre ellas su hijo.

La víctima fue identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años , quien había sido vista por última vez el pasado 18 de mayo cuando acudió junto con su esposo a un establecimiento ubicado en la ciudad de Puebla. Según declaró su familia, había asistido para una valoración relacionada con un tratamiento estético.

La causa avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del centro estético, que muestran a personal de la clínica trasladando hacia un vehículo un bulto antes de abandonar el lugar.

El cuerpo de Vázquez Montiel fue encontrado en una zanja ubicada en la comunidad de Santiago, en el municipio de Altzayanca. Según informó el portal Ambas Manos, el hallazgo ocurrió sobre la calle 4 Norte, en Tlaxcala.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que fue localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”, indicó la dependencia en un comunicado.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos para la realización de la necropsia que determinará las causas exactas de la muerte.

El esposo salió del consultorio y al regresar encontró el lugar vacío

De acuerdo con la investigación, la víctima ingresó al establecimiento acompañada por su esposo, Florencio Ramos Sánchez. En medio de la atención, la supuesta doctora identificada como Diana Alejandra Palafox le pidió que saliera a comprar una faja postoperatoria.

Cuando regresó a la clínica, el lugar estaba cerrado y ya no había nadie dentro. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de la mujer y la denuncia por desaparición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaHoraMX/status/2056887062830129159&partner=&hide_thread=false URGENTE || Urge localizar a, Blanca Adriana, desapareció tras asistir a un procedimiento estético en Calzada Zavaleta en Puebla, con la "Dra. Giovana".



Señas particulares: Tiene un tatuaje de beso rojo en la nuca



Hay un Vehículo sospechoso: se trata de Mini Cooper Rojo,… pic.twitter.com/DJDfeKUHGp — La Hora (@LaHoraMX) May 19, 2026

Las grabaciones de las cámaras de seguridad se transformaron en una de las principales pruebas de la causa. En los videos se observa a Diana Alejandra Palafox, a su hijo Carlos Quezada y a una asistente de la clínica sacando del inmueble un bulto que, según los investigadores, correspondería a la víctima.

Posteriormente, las imágenes muestran cómo el grupo sube ese bulto, que sería la víctima, a un Mini Cooper rojo y abandona la zona. Días después, el vehículo fue encontrado en un inmueble vinculado con Carlos Quezada.

Supuesta medicina ilegal y tres sospechosos en la mira

Las averiguaciones realizadas por las autoridades revelaron además irregularidades vinculadas con el funcionamiento del consultorio “Detox”. Según la Fiscalía, Diana Alejandra Palafox no posee cédula profesional registrada para ejercer medicina o cirugía, pese a promocionar públicamente procedimientos invasivos y tratamientos que requerían anestesia.

Mientras avanza la causa, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y la recepcionista del establecimiento continúan prófugos. Las fiscalías de Puebla y Tlaxcala mantienen operativos conjuntos para intentar concretar las órdenes de captura por feminicidio y otros posibles delitos.

“Que no quede impune”: el reclamo de la familia de Vázquez Montiel

El esposo de Vázquez Montiel pidió que la causa avance y reclamó la detención de los responsables. “Que no quede impune esta situación, no solo porque es mi familia, sino porque al rato puede ser la de cualquiera. No le hacemos daño a nadie. Que la autoridad haga su trabajo. No entiendo por qué hacen este tipo de cosas”, expresó.

Por su parte, Adrián, hijo de la víctima, aseguró en declaraciones a Radio Fórmula que su madre había acudido únicamente a una valoración médica. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniversalPuebla/status/2057542692393865645&partner=&hide_thread=false #AlMomento | "Esa disque doctora, yo sé que tarde o temprano va a pagar todo lo que le hizo a mi hija", comentó la mamá de Blanca Adriana Vázquez tras acudir a la @FGR_Tlax para reconocer el cuerpo de su hija. Conoce más en nuestra nota https://t.co/dQc4Y0rZm8 pic.twitter.com/12tHXJ3spS — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) May 21, 2026

La madre de Vázquez Montiel, en tanto, también apuntó contra la principal sospechosa y exigió justicia por el caso. “Esa que dice que es doctora y le quitó la vida a mi hija, ¿tiene hijos también?”, se preguntó ante medios locales.

“Tarde o temprano va a sufrir todo lo que estoy sufriendo y van a pagar todo lo que le hicieron a mi niña. Exijo justicia. Voy a hacer todo lo que están en mis manos para que paguen lo que le hicieron a mi hija. Se metieron con la persona equivocada”, advirtió la mujer.