Tragedia en el petróleo: el comunicado de la empresa tras la muerte de dos trabajadores

La firma TSB S.A. expresó su acompañamiento a las familias de las víctimas y aseguró que colabora con la investigación para determinar cómo ocurrió la explosión.

Una nueva tragedia golpeó al sector petrolero luego de la explosión ocurrida en un camión cisterna de la empresa TSB S.A. en el yacimiento Chachahuén Sur, en Mendoza, cerca del límite con Rincón de los Sauces . Tras confirmarse la muerte de dos trabajadores , la compañía emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su acompañamiento a las familias afectadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en el área operativa de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora. Según la información conocida hasta el momento, la tapa de un camión cisterna explotó mientras realizaban tareas dentro de un taller de la empresa. Como consecuencia, un chofer murió en el lugar y otro operario sufrió heridas gravísimas.

La segunda víctima fue trasladada de urgencia a una clínica privada de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Sin embargo, con el correr de las horas, fuentes extraoficiales confirmaron que el trabajador habría llegado sin vida al centro de salud.

En medio de la conmoción por el episodio, desde la compañía difundieron un comunicado en el que remarcaron su “profunda solidaridad y acompañamiento” hacia los familiares de las víctimas.

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El comunicado

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, indicó la firma.

Además, señalaron que la seguridad de los trabajadores es una prioridad para la empresa y que, tras el accidente, activaron protocolos internos de asistencia.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, agregaron en el escrito.

Desde TSB también aseguraron que colaboran con las autoridades que investigan las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

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“Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”, concluyó el comunicado oficial.

Lo que se sabe hasta el momento

Por el momento, no trascendieron detalles sobre qué originó la explosión ni cómo se desarrollaban las tareas al momento del incidente. Fuentes consultadas confirmaron que se avanzará con pericias para establecer las responsabilidades y determinar qué provocó el fatal desenlace.

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito petrolero de la región, especialmente en Rincón de los Sauces y en el circuito de trabajadores que prestan servicios en los yacimientos de Mendoza y Neuquén. Mientras tanto, compañeros y allegados de las víctimas siguieron de cerca las novedades del caso durante toda la noche.

El hecho de este miércoles se suma a la larga lista de empleados del petróleo fallecidos en circunstancias trágicas. El pasado viernes 15, a primera hora de la mañana, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. Se trata de un soldador que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.