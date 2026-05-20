El participante griego Stavros Floros perdió una pierna tras ser embestido por una lancha en una pausa de las grabaciones en República Dominicana.

Suspendieron un reality de supervivencia porque un concursante sufrió un grave accidente

El reality de supervivencia “Survivor” edición Grecia fue suspendido luego del grave accidente que padeció el concursante Stavros Floros en República Dominicana. El joven de 21 años sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda tras ser impactado por una embarcación mientras practicaba pesca submarina durante una pausa de las grabaciones.

La productora AcunMedya y la cadena de televisión griega SKAI confirmaron que el incidente ocurrió fuera de las competencias del programa. Según la información difundida oficialmente, Floros realizaba una actividad recreativa en isla Saona cuando una lancha turística lo golpeó accidentalmente en una zona frecuentada por ese tipo de embarcaciones.

Las heridas fueron provocadas por la hélice del motor que impactó a la altura de la rodilla izquierda. Los reportes médicos señalaron además un traumatismo severo en el tobillo derecho, por lo que el concursante fue trasladado de urgencia a un hospital .

El joven quedó internado en terapia intensiva, aunque las últimas actualizaciones oficiales indicaron que está fuera de peligro y que había recuperado la consciencia.

“Tras nuestro anuncio inicial sobre el grave accidente sufrido por un concursante de Survivor en la República Dominicana, y por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante, consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente”, expresó AcunMedya en un comunicado difundido en Instagram.

Cómo fue el accidente de Stavros Floros en República Dominicana

La productora explicó oficialmente que “el accidente parece haber ocurrido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba la pesca submarina fuera del proceso competitivo del reality show”.

“Desde el primer momento, se dio una respuesta inmediata para prestar asistencia y trasladar de forma segura al concursante herido, mientras que las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar plenamente las circunstancias”, agregó el comunicado.

Griego Survivor 3 El joven de 21 años que sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda, en una prueba del reality que se suspendió.

La cadena SKAI también se pronunció públicamente tras conocerse la gravedad de las lesiones sufridas por el participante. “Skai ha sido informado del grave accidente que sufrió el concursante de ‘Survivor’ en República Dominicana y expresa su pesar y todo su apoyo a él y a su familia”, indicó la emisora.

En el mismo mensaje, el canal señaló que seguirá de cerca la evolución médica del concursante y colaborará con la atención necesaria durante el proceso de recuperación.

“A pesar de que la producción de ‘Survivor’ se lleva a cabo exclusivamente bajo el control y la responsabilidad de Acun Medya, Skai está siguiendo de cerca la evolución de la salud del participante y contribuirá en todo lo posible a su tratamiento, así como a cualquier hospitalización y atención de rehabilitación que pueda requerir”, expresó.

La gravedad de la situación derivó en la suspensión inmediata de la emisión del reality de supervivencia “hasta que se investiguen a fondo las causas del incidente”, indicó SKAI.

La explicación del conductor de la lancha

Las autoridades dominicanas avanzan paralelamente con una investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el conductor de la embarcación involucrada fue arrestado y permanece bajo custodia.

Griego Survivor 5 El concursante del reality fue trasladado de urgencia a un hospital y estaba fuera de peligro.

Según trascendió en medios griegos, el hombre declaró que Stavros Floros y otro participante del programa, Manos Malliaros, habían colocado una boya para señalizar el lugar donde se encontraban nadando, aunque sostuvo que no logró advertirla antes del impacto.

“Gracias por el amor recibido”: qué dijo el participante tras perder una pierna

Mientras continúa internado, Floros grabó un video desde el hospital agradeciendo el apoyo recibido luego del incidente, y lo publicó en sus redes sociales.

“Gracias por todo el amor que he recibido, realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa”, expresó el participante griego.

En una nueva actualización, la producción informó: “Nuestro Stavros está fuera de peligro. Se encuentra hospitalizado en la UCI tras haber recuperado completamente la consciencia, y se está considerando su traslado aéreo a un centro especializado en Estados Unidos en cuanto su estado lo permita”.