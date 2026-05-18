EE. UU. denunció un plan para desestabilizar al nuevo gobierno de Bolivia en medio de violentas protestas

A solo seis meses de asumir, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta su peor crisis. La Paz se encuentra desabastecida por 15 bloqueos liderados por la COB.

Las movilizaciones son impulsadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país.

Desde hace dos semanas, Bolivia se encuentra atravesado por una fuerte reclamo social que afecta a la ciudad de La Paz. Miles de manifestantes sindicales, campesinos e indígenas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de su asunción

Las manifestaciones interrumpieron el tránsito en las principales rutas nacionales que conectan al centro político y administrativo del país, donde está la sede del Ejecutivo. Hay 15 puntos de bloqueo en La Paz y sus alrededores, según fuentes locales.

La movilización profundizó un fuerte desabastecimiento de productos básicos y alimentos, lo que también provocó la subas de precios y un faltante de insumos médicos . Medios bolivianos denunciaron falta de oxígeno en hospitales , un problema crítico para la atención sanitaria.

Desde el gobierno nacional buscan abrir una salida política y logística a una crisis que ya no se mide solamente por la cantidad de cortes en las rutas, sino por sus efectos directos sobre la vida cotidiana en La Paz.

protestas bolivia

Un reclamo salarial que terminó en el pedido de renuncia del presidente de Bolivia

Las movilizaciones son impulsadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país. El reclamo inicial exigía un aumento salarial del 20%, aunque con el correr de los días la protesta tomó un fuerte tono político y derivó en el pedido de renuncia presidencial.

"Después se sumaron los maestros rurales y urbanos y finalmente los mineros cooperativos (informales) que llegaron rápidamente a un acuerdo con el gobierno", dijo el analista boliviano y director del sitio Brújula Digital, Raúl Peñaranda en diálogo con TN.

El momento más crítico se produjo el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas avanzaron sobre distintos bloqueos para intentar abrir un corredor humanitario. La intención oficial era garantizar el ingreso de combustibles, medicamentos y oxígeno a La Paz.

protestas bolivia_

La respuesta de los manifestantes incluyó piedras y cargas de dinamita. Ante el riesgo de una escalada mayor, el gobierno decidió retroceder para evitar un "derramamiento de sangre". No se reportaron víctimas.

Los bloqueos, sin embargo, continuaron con vigilias en autopistas nacionales y puntos clave de ingreso a la ciudad.

Evo Morales vuelve a tomar relevancia en el plano político

Este sábado el Ejecutivo llevó a cabo reuniones para consensuar un "plan de trabajo" junto a distintos grupos y representantes de sectores sociales de La Paz y El Alto, en la periferia de la ciudad, para reducir la conflictividad social.

Aunque la protesta no este dirigida explícitamente por el expresidente Evo Morales, su figura volvió a tomar espacio espacio en la esfera pública. "El exmandatario no está detrás de esta crisis, pero sin dudas le conviene todo lo que está sucediendo", explicó Peñaranda a TN.

Sus seguidores bloquearon con piedras y troncos desde el sábado el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba. El objetivo es cerrar la posibilidad a cualquier operativo policial que lleve a la captura de su líder.

bolivia aeropuerto

El respaldo de Estados Unidos al gobierno boliviano

Para Rodrigo Paz, se trata de la crisis más grave desde su llegada al poder. El conflicto aparece apenas seis meses después del inicio de su gestión y marca el final de la etapa de relativa tregua política posterior a la asunción.

En este sentido, el gobierno desplegó 3.500 efectivos en distintos puntos del país para intentar desbloquear carreteras y contener la escalada de violencia. Hubo enfrentamientos, detenidos y denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (4)

En medio de la crisis, Estados Unidos emitió un comunicado en el que denunció "acciones destinadas a desestabilizar" al nuevo gobierno boliviano por parte de seguidores de Morales. Resulta que Trump considera al nuevo presidente de Bolivia como uno de sus aliados para el cambio de tendencia política que pretende para toda América Latina.