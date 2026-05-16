Caso Cifuentes: la familia mantiene su versión de una pelea pese al giro que marcó la Fiscalía sobre un ataque

Videos con audio fueron la evidencia presentada por Fiscalía que reconstruyó que hubo legítima defensa y acusó desproporción. Familiares de la víctima de homicidio indicaron que presentarán un abogado.

Durante dos semanas, el homicidio de Nicolás Cifuentes estuvo rodeado de marchas, pedidos de justicia y una reconstrucción pública del hecho que hablaba de una pelea, y un ataque con arma blanca contra la víctima, que según señalaba su familia, fue inesperado y sin motivo. Sin embargo, la formulación de cargos realizada esta semana introdujo un duro contraste.

Tras la detención de un joven de 28 años en su lugar de trabajo, la Fiscalía lo acusó de homicidio simple con exceso en la legítima defensa y presentó la plataforma fáctica basada en cámaras de seguridad con audio, pericias médicas y testimonios.

El dato que no fue contrariado por la familia de Cifuentes, es que él, su pareja y un primo había llegado alrededor de las 2:30 de la madrugada del 1ª de mayo a su casa en el barrio Islas Malvinas luego de participar de un cumpleaños. Por su parte, el mapa satelital reconstruido por Seguridad Personal mostró que L.C., el imputado, estaba caminando a su casa luego de haber salido de trabajar y al pasar por afuera de la casa de Cifuentes, este lo atacó a golpes y luego le robó el celular.

El relato que se instaló tras el homicidio

Cifuentes murió tras recibir una puñalada en el corazón en la madrugada del 1 de mayo, frente a su casa del barrio Islas Malvinas. Desde el primer momento, su familia sostuvo que había sido atacado por un desconocido que pasaba por el lugar.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (3) Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, su hermana Vanina en una movilización que buscaba que "la investigación no se duerma", expresó “todavía no pueden saber quién fue” y que Nicolás había tenido “un altercado” con una persona que “sacó un cuchillo y terminó con su vida”.

Durante esos días, la figura de la víctima se instaló como la de un joven que regresaba de un cumpleaños con su pareja embarazada y que fue sorprendido por un atacante. En este contexto, Luca indicó que los únicos testigos del hecho eran Marilyn Deloro y su primo, Rodolfo Muñoz.

"Lo que ellos han declarado a la Policía es que venían de un cumpleaños de la prima de la señora, estaban ingresando en el auto para irse a descansar, y pasa esta persona, este asesino, le dice cosas insultándolo, provocándolo", dijo frente a un desgarrador pedido de justicia, que resaltaba: "dejó a un hijo por nacer y una nena de siete años sin su padre".

También el hermano Luca había señalado que el agresor “se fue como si nada” tras cometer el hecho. Para Luca, el hombre actuó con conocimiento: "Fue muy rápido, si se quisiera defender el asesino podría haberlo asustado con un cuchillo o cortarlo, y en vez de discutir o irse a las manos le asestó una única puñalada en el corazón". En este sentido apuntó: "Esta persona sabe utilizar el cuchillo, sabía lo que estaba haciendo, mi hermano se fue corriendo a su casa para decir que lo habían apuñalado, estaba sufriendo antes de morir, y esta persona se llevó el puñal"

Esas expresiones convivieron durante dos semanas con la incertidumbre por la identificación del autor, compartida por Motocross Club Neuquén. Su presidente indicó a este medio que lo único que sabían es que la pareja del hombre sostenía que había sido atacado fuera de su casa. Mientas, la Policía llevaba a cabo una compleja investigación. Finalmente, fue detenido el 13 de mayo en su lugar de trabajo, una casa de hamburguesas, sin oponer resistencia.

La reconstrucción judicial de la madrugada del 1° de mayo

De acuerdo con la Fiscalía, todo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 1° de mayo en Antártida Argentina al 1900, en el barrio Islas Malvinas. Nicolás Cifuentes había regresado de un cumpleaños en Plottier junto a su pareja, Marilyn Del Oro —embarazada de siete meses— y el primo de ella, Rodolfo Muñoz.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (13) Sebastián Fariña Petersen

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, Cifuentes salió de su casa y, al ver pasar caminando a L.C., le silbó y le gritó: “gil de mierda”. La investigación remarcó que no existía ningún vínculo previo entre ambos.

La secuencia continuó con una persecución que quedó registrada en cámaras: el imputado fue alcanzado y golpeado hasta caer al suelo. La fiscalía describió que, tras una primera agresión, el atacante se alejó y volvió a golpearlo. “El imputado cae al piso y Cifuentes le propina golpes de puño y patadas”, detallaron.

Mientras la agresión seguía, el material audiovisual incorporó un elemento clave: los gritos de la pareja de la víctima. En los audios se escucha a Del Oro pedirle que se detenga: “Nico, cortala, basta”.

Fue en ese contexto que el imputado sacó una navaja y asestó una puñalada en el tórax. Para la Fiscalía, ese accionar fue “excesivo y desproporcionado”, pero ocurrió en el marco de una defensa frente a una agresión ilegítima. Este sentido, no se especificó cual fue la posición donde el imputado se defendió, aunque las pericias indicaron de abajo hacia arriba, lo que podría ubicar a Cifuentes arriba de L.C., sobre el piso.

La secuencia no terminó allí. Según la acusación, tras recibir la herida mortal, Cifuentes tomó pertenencias del imputado —un celular y una gorra— y se retiró gritando que había sido apuñalado. El hombre herido se levantó y comenzó a correr detrás de él pidiendo que le devolvieran sus cosas: “Él me pegó, él me robó”, gritaba. En ese momento, el primo de la pareja de Cifuentes le arrojó piedras.

Por último, la fiscalía reconstruyó que Del Oro devolvió las pertenencias y le pidió al imputado que se retirara del lugar.

La pregunta central de la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal Juárez planteó la pregunta que atravesó la investigación: si existió intención de matar. La respuesta fue negativa. “No, porque inicia el ataque ilegítimo la víctima”, sostuvo.

Sin embargo, la acusación consideró que hubo un exceso en la defensa al utilizar un arma blanca y dirigir la herida a una zona vital. Esa combinación derivó en la imputación por homicidio simple con exceso de legítima defensa.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (14) Sebastián Fariña Petersen

Las pericias médicas confirmaron que la lesión perforó el corazón y generó el fallecimiento en el lugar. También se incorporaron datos físicos relevantes: el imputado mide 1,48 metros y pesa 50 kilos, mientras que Cifuentes superaba ampliamente esas dimensiones con 1,76 metros y 101 kilos.

La insistencia del reclamo tras la imputación

Tras la audiencia, la familia volvió a manifestarse públicamente. En declaraciones radiales, Vanina sostuvo: “Pensamos que más allá de cualquier pelea que hayan tenido, nadie tiene derecho a arrancarte la vida”. También adelantó que apelarán la calificación legal para que sea homicidio simple porque se oponen a la legítima defensa, incluso en exceso, como apuntó la Fiscalía.

"No se conocían, fue una pelea, intercambio de palabras y pasó esto que pasó”, aseveró y cuestionó que el imputado haya continuado con su rutina laboral durante los días previos a la detención: “Es tremendo pensar que estuvo trabajando todo este tiempo”.

En tanto, también cuestionó la decisión del juez de garantías Luciano Hermosilla quien tuvo por formulados los cargos que presentó la Fiscalía, fijó cuatro meses de investigación y dispuso dos meses de prisión preventiva solicitados por la Defensa Pública. “Vamos a pedir el tiempo que tenga que estar detenido hasta que se haga la investigación”, dijo Vanina quien aseguró que lo harán mediante un abogado particular. Sin embargo no hay información sobre la constitución de una querella.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (1) Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, la defensa pública indicó que hacía solo 24 horas había tomado contacto con la causa por lo que por las evidencias de la Fiscalía no cuestionó la formulación de cargos ni la calificación legal. En cuanto a las medidas cautelares pidió que se fijara prisión preventiva por sólo dos meses mientras se trabaja en la posibilidad de presentar una medida menos gravosa. El principal incoveniente que encuentran es que luego de la detención, su defendido de 28 años perdió el trabajo y no puede pagar el alquiler. Habiendo llegado solo hace tres meses a vivir a Neuquén todavia no encontraron amigos ni familiares para presentar un domicilio alternativo.