La víctima sufrió fracturas tras caer en un campo inundado, luego de ser arrastrada por el viento. El episodio quedó grabado en video.

Un hombre voló por el aire aferrado a una chapa durante una tormenta que causó más de 110 muertos

Un hombre quedó suspendido en el aire junto a una chapa arrancada por una tormenta que dejó al menos 111 muertos en el norte de India . Afortunadamente sobrevivió y solo sufrió fracturas en brazos y piernas, además de otras lesiones menores.

El sujeto, identificado como Nanhe Miyan, de 50 años , dijo que intentaba sostener el techo de un salón de bodas en construcción en la aldea de Bamiyana, en el distrito de Bareilly, estado de Uttar Pradesh, cuando el viento arrancó por completo la estructura y la elevó varios metros junto con él.

Los videos que circularon en redes sociales muestran a Miyan suspendido, segundos antes de precipitarse sobre un campo cercano cubierto de agua y barro. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital privado.

“Estaba a unos 10 o 12 metros de altura. No sé dónde caí, pero terminé a unos 15 metros de donde estaba”, relató Miyan al canal NDTV desde el centro de salud donde permanece internado.

"No pensé que sobreviviría”: el relato del hombre que voló por el aire

En paralelo, Nanhe Miyan describió en declaraciones a ANI cómo fueron los segundos previos a quedar suspendido en el aire junto al techo metálico.

“Soy un obrero... Estaba trabajando cuando azotó la tormenta... Fue entonces cuando la estructura comenzó a elevarse en el aire. Había otras cuatro personas conmigo. Les dije: 'Yo lo sostendré; ustedes átenlo bien seguro.'... Estábamos aferrados a esa chapa cuando me arrasó junto con ella”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ExxAlerts/status/2055073320236990863&partner=&hide_thread=false ALERT: Indian man sent flying 40 feet in the air after a strong wind storm blew a tin shed into the air.



Nanhe Miyan, the man from the incident, said he was holding a rope attached to the shed when the wind sent them both flying into the air.



"It was 30-40 feet high. I don't… pic.twitter.com/ewmClsAsQ7 — E X X A L E R T S (@ExxAlerts) May 14, 2026

El hombre contó, además, que perdió el control mientras era arrastrado por el viento. “Se me escapó el agarre y perdí el control. No sé exactamente qué pasó después, solo Alá lo sabe...”, afirmó.

También explicó cómo fue el momento posterior a la caída. “Aterricé a unos 80 pies de distancia. Era un campo de maíz, y estaba lleno de agua. Terminé incrustado en el lodo allí”, señaló.

De acuerdo con su relato, un vecino que observó lo sucedido salió rápidamente para auxiliarlo. “Me cargó sobre sus hombros... Luego, me ayudó a sentarme en su motocicleta y me llevó...”, sostuvo.

Miyan indicó también que continúa internado con múltiples lesiones. “Me hicieron un examen de rayos X y luego me llevaron a Bareilly. Sufro una fractura que requiere una placa de metal, y tengo lesiones por todo el cuerpo”, declaró.

“Mientras me lanzaban por el aire, no dejaba de pensar en Alá... No pensé que sobreviviría...”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2054950769606975874&partner=&hide_thread=false | Un hombre quedó colgado de un techo en medio de una tormenta en India y sobrevivió de milagro tras ser lanzado por el viento desde unos 15 metros de altura.



La víctima, identificada como Nanhe Miyan, intentó sujetar una soga para evitar que el viento se llevara la… https://t.co/bnzWc2HvCe pic.twitter.com/ywns03Har3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 14, 2026

El trabajador también pidió asistencia económica debido a que no podrá regresar a sus tareas hasta recuperarse. “Tengo hijos pequeños que mantener... No hay nadie más en la familia que pueda ganarse la vida. Estoy en apuros. Solo podré volver a trabajar una vez que mis heridas hayan sanado...”, manifestó.

El temporal que dejó al menos 111 muertos en India

Las fuertes tormentas que azotaron Uttar Pradesh provocaron al menos 111 muertes, decenas de heridos y graves daños materiales en distintas zonas del estado más poblado de India, con más de 240 millones de habitantes.

Vendavales, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas golpearon la región durante el miércoles. Medios locales difundieron imágenes de árboles caídos, techos arrancados y caminos bloqueados por los destrozos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chematierra/status/2054920242728501456&partner=&hide_thread=false AVISO

Violenta tormenta golpea Uttar Pradesh, India

Estimaciones iniciales indican que la velocidad del viento en zonas del norte de India, especialmente en áreas alrededor de la ciudad de Lucknow, pudieron alcanzar entre 70 y 100 km/h, con lluvias intensas, tormentas… pic.twitter.com/T1AwVQR3gN — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 14, 2026

La oficina del Comisionado de Socorro estatal había informado inicialmente que el temporal dejó 89 muertos y 72 heridos, además de más de 200 viviendas dañadas. Posteriormente, el balance fue actualizado a 111 víctimas fatales, según declaraciones publicadas por el diario The Hindu.

Las autoridades también reportaron la muerte de 114 cabezas de ganado y daños de consideración en distritos como Prayagraj, Fatehpur, Mirzapur y Bareilly.