"Nomofobia": el miedo invisible que afecta muchas personas y cualquiera puede tener sin saberlo

La “nomofobia” puede resultar abrumadora y perturbadora. Es un síntoma de nuestra creciente dependencia de las tecnologías. ¿De qué se trata?

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) , una fobia es una aversión exagerada a alguien o a algo. En su acepción psiquiátrica, la palabra fobia también expresa un temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Y entre tantas fobias existentes, parece que una nueva llegó para quedarse: la “nomofobia” . ¿De qué se trata?

Cabe resaltar que, a tal punto la “nomofobia” puede resultar abrumadora y perturbadora que, en algunos casos, los especialistas recomiendan consultar a un profesional de salud, quien que hasta podría llegar a sugerir terapias cognitivo-conductuales (TCC) para su tratamiento.

La “nomofobia” es aquella que se vincula con el temor excesivo a separarse del teléfono celular . Si bien aún no está reconocido oficialmente como un trastorno mental , es considerado por muchos profesionales de la salud como una auténtica enfermedad o patología contemporánea .

La “nomofobia” puede resultar abrumadora y perturbadora, y es por ello que especialistas recomiendan consultar a un profesional de salud.

Lo cierto es que el término “nomofobia” proviene de la contracción de los términos ingleses “no mobile phone” y “phobia”. La “nomofobia”, está claro, es ni más ni menos que un síntoma de nuestra creciente dependencia de las tecnologías digitales.

Algunos síntomas psicológicos y físicos que pueden indicar que padecemos “nomofobia”

Según los especialistas en trastornos y patologías mentales, algunos de los síntomas psicológicos y físicos que pueden indicar que se padece "nomofobia" son:

Náuseas.

Dolor de estómago.

Sensación de pánico cuando no hay red ni wifi.

Ansiedad excesiva por no poder acceder al celular .

. Falta de concentración para dedicarse a otras actividades.

Incremento de la frecuencia cardíaca.

Temor irracional a perderse información trascendente.

Estrés por nivel de batería (incluso si disponemos de un cargador cerca).

Calidad del sueño alterada.

Dificultad para disfrutar de momentos de relax sin pantalla.

Los especialistas de la salud aseguran que el incremento de la “nomofobia” se basa en algunos aspectos claves:

La denominada tecnología inmersiva: desde las notificaciones y/o vibraciones más el uso de las redes sociales, los smartphones fueron creados para captar nuestra atención permanentemente.

Necesidad de estar comunicados a toda hora: tanto a nivel laboral como social, estar localizable se convirtió en una norma (equivocada, por cierto).

Para no caer en las fauces de la “nomofobia”, es conveniente fijar reglas para el uso del teléfono celular. Algunas de ellas pueden ser:

No usar el teléfono celular por una determinada cantidad de horas diarias.

Definir zonas de la casa como libres de pantallas.

Desactivar las notificaciones innecesarias.

Realizar actividades que no impliquen el uso del teléfono celular : estar al aire libre, práctica de deportes, lectura o un hobby entre otras.

: estar al aire libre, práctica de deportes, lectura o un hobby entre otras. Cultivar el hábito de la conversación con el celular lejos nuestro o apagado.

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en tu celular La “nomofobia” es aquella que se vincula con el temor excesivo a separarse del teléfono celular.

Según un estudio de la revista científica Frontiers in Psychology, los hábitos actuales del uso -y abuso- de los teléfonos celulares registran un impacto negativo y duradero en la capacidad de las personas para pensar, recordar, prestar atención y regular las emociones. Asimismo, una encuesta realizada por investigadores de la Universidad de Waterloo (Canadá) establece que el uso desmedido de los celulares provocan la pereza a la hora de pensar. Sí: motivos más que suficientes para darle un descanso diario al celu...