Detuvieron al presunto autor del asesinato de Nicolás Cifuentes, apuñalado en el corazón afuera de su casa

El hombre fue detenido este miércoles a la noche y esta tarde se realizará la formulación de cargos en Ciudad Judicial. El hecho ocurrió en el barrio Islas Malvinas.

Tras dos semanas de incertidumbre sobre la identidad del hombre que apuñaló y mató a Nicolás Cifuentes, un vecino del barrio Islas Malvinas , finalmente la Policía dio con el presunto autor. Su detención se realizó en el marco de un fuerte pedido de justicia por el apuñalado , encabezado por su pareja de embrazada de siete meses.

De esta manera, el joven de 28 años quedó detenido por orden de la flamante fiscal del caso, Lorena Juárez , luego de que Andrés Azar haya sido trasladado desde Homicidios a la Fiscalía de Actuación Genérica.

El crimen ocurrió durante la madrugada del feriado por el Día del Trabajador cerca de la casa de la víctima, quien murió en el lugar luego de recibir una certera puñalada en el torax , frente a su pareja y otro familiar.

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Destacaron el trabajo de relevamiento de cámaras y testimonios

Luego del crimen, los testigos afirmaron que se retiró a pie del lugar, por calles Antártida Argentina y Facundo Quiroga. Por este motivo, las fuerzas de seguridad trabajaron intensamente para lograr identificarlo y detenerlo. Como había adelantado el comisario Sergio Llaytuqueo a este diario en la zona se encuentran varias cámaras, las que en primera instancia les permitió visualizar la mecánica del hecho.

Este jueves, Juan Barroso, Jefe del Departamento Seguridad Personal, que tiene a su cargo Homicidios confirmó que los trabajos realizado a partir del relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas fueron clave para observar toda la secuencia e identificar las características del sospechoso.

"Se observa al agresor antes de que cometiera el hecho como el momento posterior", informó y destacó el profesionalismo sumado al entrecruzamiento con los testimonios: "se pudo recrear las circunstancias de como se dieron los hechos; el trabajo técnico de los investigadores fue vital para la identificación del presunto autor".

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (5) La pareja de Nicolás Cifuentes está embarazada de siete meses. Sebastián Fariña Petersen

Aunque no pudo adelantar detalles, indicó que se logró reconstruir el recorrido del agresor que empezó en la zona centro, pasó por el sitio del episodio y siguió su paso hasta el barrio Gregorio Álvarez.

"Hay detalles que no se pueden decir porque esta pendiente la formulación de cargos, pero se corroboró que existió una pelea, luego el agresor lesiona a la víctima con un arma blanca en la zona del tórax un solo puntazo provocó la muerte", afirmó.

Detención en pleno centro y allanamiento en Gregorio Álvarez

En cuanto a las circunstancias de la detención indicó que el miércoles 13 de mayo se pudo establecer que el hombre se encontraba en la zona centro de Neuquén, sobre calle Rivadavia.

"Por la tarde se dispuso un operativo de detención que se concreta pasada las 20, en la zona del alto, comercial, adentro de un local de gastronomía donde esta persona trabaja", señaló Barroso y precisó: "no opuso resitencia, fue puesto a disposicion de la justicia".

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En tanto, este jueves por la mañana se ordenó una diligencia de allanamiento en la vivienda del presunto asesino que alquilaba un departamento en Gregorio Álvarez donde se secuestró elementos de interés, arrojando positivos para la investigación.

En tanto, la requisa personal también: "andaba con la misma campera del día que cometió el hecho". Por este motivo, afirmó que "hay suficientes elementos que acreditan que es el autor material de este hecho" y quedará detenido hasta la formulación de cargos este jueves por la tarde.

Si bien tampoco se conocieron demasiados detalles de la dinámica del hecho, el hombre, que no tiene antecedentes, habría circulado por el lugar camino a su casa cuando circunstanciamente se cruzaron con la víctima que llegaba de un cumpleaños. "Se determinó que no se conocían, fue un hecho casual", subrayó Barroso.