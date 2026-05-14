Operativo insólito en un conocido local de hamburguesas: dos borrachos se pelearon

El hecho ocurrió esta mañana en el estacionamiento del comercio ubicado frente a la Avenida Mosconi. Se les realizó el test de alcoholemia y fueron multados.

Dos automovilistas alcoholizados protagonizaron una violenta pelea durante la madrugada en un local de Mostaza cuando ambos quisieron entrar en el mismo momento al estacionamiento. El conflicto entre los borrachos escaló al punto de la violencia física.

El comercio ubicado en frente a la Avenida Mosconi que permanece en obra, en la zona de calles Perticone y Río Negro, fue escenario del episodio a las siete de la mañana, horas más tarde del horario en que se concentra la denominada “post salida” de los boliches .

Anteriormente, esta madrugada también se registraron incidentes en Belgrano casi Avenida Argentina cerca del local bailable Shelter.

Cómo terminó la violenta pelea

El episodio se desencadenó cuando ambos conductores intentaron ingresar con sus vehículos a un local comercial que permanece abierto durante la madrugada y que suele recibir a jóvenes y clientes tras el cierre de los boliches.

Según informó LU5, fueron los propios empleados del comercio quienes realizaron el llamado a la Policía al advertir la escalada del conflicto en la parte externa. Los móviles estacionaron a la salida y acudieron varios efectivos.

Al arribar, el personal policial separó a los hombres que presentaban lesiones visibles: uno de los involucrados con manchas de sangre en la remera. Además observaron daños provocados durante la pelea, ya que tiraron mesas de la parte de afuera del local.

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Los borrachos fueron multados

En el procedimiento se constató que ambos automovilistas se encontraban bajo los efectos del alcohol: los test de alcoholemia arrojaron resultados positivos en los dos casos.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue que uno de los hombres estaba acompañado por dos jóvenes menores de edad al momento del incidente.

Debido al estado de ebriedad, para retirar su auto, uno de los hombres llamó a un familiar mayor de edad que arribó a los cuarenta minutos. Por su parte, el otro conductor debió esperar más tiempo para llevarse su vehículo.