Camino al 2027: ya todos hablan de la reelección de Rolando Figueroa, menos él

Los últimos acontecimientos en la vida política provincial indican que, a pesar del “silencio stampa” del gobernador, su reelección toma fuerza, cuerpo y musculo.

#Rolo2027. La idea empieza a repetirse en los pasillos, en las reuniones, en los armados territoriales y hasta en los estados de WhatsApp de dirigentes y militantes. Cuando lo que se menciona por lo bajo irrumpe con fuerza y de manera colectiva, deja de ser una hipótesis para transformarse en una construcción política en marcha.

Eso es lo que hoy ocurre en Neuquén con la figura del gobernador Rolando Figueroa y la posibilidad de buscar un segundo mandato en 2027.

Formalmente nadie lo anuncia, incluso el propio gobernador evita hablar del tema. En cada contacto con la prensa ha sido concluyente: “Para nosotros no es tiempo electoral ni de confrontación política , si lo hiciéramos nos alejaríamos del compromiso que asumimos con nuestros hermanos neuquinos, que es gobernar”. Su explicación suena a latiguillo desde hace seis meses. Sus funcionarios intentan mantener el foco en la gestión. Pero la política real, la maquinaria que vibra por lo bajo, comenzó a mover sus piezas.

“Cuando la militancia empieza a hablar antes que los dirigentes, generalmente es porque algo ya está decidido, aunque todavía no tenga fecha de lanzamiento”, nos indica con su sabiduría nuestro viejo amigo ex asesor de varios gobernadores.

Figueroa empresarios

En las últimas semanas se volvió cada vez más evidente un fenómeno que ya no puede disimularse: sectores de Comunidad, dirigentes de la Neuquinidad y espacios políticos aliados comenzaron a congregarse en apoyo a la figura del proyecto que encabeza el mandatario provincial. Sus referentes comenzaron a instalar públicamente la idea de la continuidad de Rolando Figueroa. Algunos lo hacen de manera explícita. Otros más sutilmente. Pero todos empujan del carro en el mismo sentido.

No es casualidad.

La política neuquina atraviesa un momento muy particular. Después de décadas de hegemonía del MPN, el actual gobernador logró construir un esquema transversal, con volumen territorial, respaldo institucional y capacidad de orden político. Y en ese contexto, muchos dentro de su propio espacio entienden que la consolidación del proyecto necesita continuidad.

Su presencia junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, máximo referente de Primero Neuquén, frente político que gobierna la ciudad desde hace seis años y medio; los presentan a nivel provincial como la coalición más sólida y con mayores posibilidades de éxito de cara a las elecciones municipales y provinciales del próximo año.

Por eso empieza a aparecer una lógica bastante clásica en la política argentina: antes de discutir nombres alternativos, el oficialismo se concentra en fortalecer el liderazgo existente.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (8) Sebastián Fariña Petersen

“La reelección de Rolando Figueroa no parece surgir hoy desde una decisión personal expuesta públicamente, sino desde una demanda política de su estructura. Son los propios armadores, intendentes, dirigentes y militantes quienes comenzaron a instalar la idea de que el proyecto necesita otros cuatro años”, insiste nuestro amigo portador de los mayores secretos de los cuatro últimos gobernadores neuquinos.

“Eso explica por qué la conversación ya dejó de ser subterránea”, agrega.

Hoy, la reelección del gobernador circula en reuniones políticas, en mesas de café de la capital provincial, en el bar y en el almacén de ramos generales más alejados de la gran metrópoli. También es motivo de charlas informales, entre referentes del gobierno provincial y nacional; y en las redes internas de la dirigencia de Neuquinidad. Ya no se trata de una especulación periodística aislada. Es una posibilidad concreta que empezó a tomar volumen político real.

Incluso hay quienes ya discuten fechas electorales. Algunos creen que Neuquén podría votar en abril o junio de 2027. Otros imaginan un calendario más cercano al segundo semestre. Pero más allá de cuándo se vote, lo importante es que gran parte del oficialismo ya parece haber tomado una decisión estratégica: sostener el liderazgo de Figueroa como ordenador del espacio político gobernante.

Y en política hay algo que suele repetirse. Cuando todos empiezan a hablar de una candidatura menos el protagonista, generalmente no es porque la candidatura no exista. Es porque todavía están eligiendo el momento exacto para decirlo.