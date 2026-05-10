Julieta Corroza defendió el "modelo neuquino" y marcó diferencias con el gobierno nacional: "La gente necesita soluciones concretas"

La Senadora habló sobre ficha limpia, salud mental, PyMEs, créditos hipotecarios y el rol del Estado. Cuestionó la desconexión de la política nacional con los problemas reales de la ciudadanía.

La senadora nacional de La Neuquinidad por Neuquén, Julieta Corroza , defendió el modelo de gestión provincial encabezado por Rolando Figueroa y aseguró que hoy existe un fuerte contraste entre la realidad neuquina y el escenario político nacional.

En diálogo con LU5 , habló sobre la agenda legislativa en el Congreso, el debate por ficha limpia, la situación económica del país y el rol del Estado frente a las demandas sociales.

Además, sostuvo que Neuquén atraviesa una etapa de crecimiento sostenida gracias a una “decisión política” basada en la administración de los recursos provinciales.

“Mi banca es la banca de La Neuquinidad”, aseguró Corroza al explicar su rol dentro del Senado de la Nación. La legisladora sostuvo que cada proyecto que acompaña busca representar los intereses de Neuquén y remarcó que muchas de las políticas que hoy se desarrollan en la provincia no tienen correlato en el resto del país.

“Lo que está pasando en Neuquén no es natural. Hay una decisión política de administrar los recursos para que vuelvan a la ciudadanía”, afirmó.

Rolando Figueroa y Julieta Corroza El gobernador Rolando Figueroa junto a la senadora electa por Neuquén y exministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

En ese sentido, destacó el lanzamiento de los créditos hipotecarios provinciales impulsados por el gobierno neuquino y sostuvo que se trata de una medida inédita en Argentina. “Que la provincia pueda lanzar 4.000 créditos hipotecarios no está sucediendo en ningún otro lugar del país”, señaló.

Corroza remarcó que el crecimiento provincial está directamente vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, aunque aclaró que el verdadero desafío es que esa riqueza “derrame” en infraestructura, salud, escuelas y políticas públicas concretas. “Las rutas, las escuelas y muchas inversiones que hoy hace Neuquén existen gracias al desarrollo de Vaca Muerta”, explicó.

La senadora también defendió el esquema de administración provincial frente al ajuste nacional y sostuvo que Neuquén decidió sostener áreas sensibles que el gobierno nacional dejó de financiar. “Nosotros no creemos en un Estado ausente”, afirmó.

Según explicó, la provincia debió cubrir programas y políticas vinculadas a salud, educación y asistencia social que anteriormente contaban con financiamiento nacional. También aseguró que desde el gobierno provincial se trabaja para acompañar a comerciantes, PyMEs y sectores productivos mediante líneas de financiamiento y programas de desarrollo local.

Julieta Corroza (2)

En relación con la agenda legislativa nacional, Corroza confirmó que uno de los temas centrales será el debate sobre ficha limpia. Recordó que junto a la diputada nacional Karina Maureira presentaron un proyecto propio impulsado desde La Neuquinidad, inspirado en la ley aprobada en Neuquén.

“Creemos que quienes ocupan cargos públicos tienen que tener una trayectoria transparente y resistir cualquier archivo”, sostuvo.

La iniciativa impulsada desde Neuquén propone impedir el acceso a cargos públicos a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, corrupción, narcotráfico y otros delitos graves.

La legisladora reconoció que el tema genera tensiones dentro del Congreso y cuestionó que gran parte del debate político nacional esté concentrado en discusiones mediáticas alejadas de las preocupaciones reales de la sociedad. “La gente necesita resolver problemas concretos: servicios, economía y calidad de vida”, afirmó.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (7) Sebastián Fariña Petersen

Durante la entrevista también se refirió a otros proyectos en discusión dentro del Senado, como la reforma vinculada a salud mental, discapacidad y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sobre esos temas, sostuvo que son debates “muy sensibles” y ratificó que la postura de La Neuquinidad será defender un Estado presente.

“Nosotros creemos que el Estado tiene que acompañar a los sectores más vulnerables y no retirarse de esas políticas públicas”, señaló. “Nosotros creemos que el Estado tiene que acompañar a los sectores más vulnerables y no retirarse de esas políticas públicas”, señaló.

Corroza explicó que muchas de esas discusiones las vive de manera cercana debido a su experiencia previa como ministra de Desarrollo Humano de Neuquén, donde trabajó en políticas vinculadas a discapacidad, adultos mayores, salud mental y consumos problemáticos.

Por último, la senadora insistió en que cada voto y cada posicionamiento dentro del Congreso busca priorizar los intereses de Neuquén. “Siempre tomamos decisiones pensando en qué es lo mejor para los neuquinos y neuquinas”, concluyó.