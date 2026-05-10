Con una inversión millonaria, provincia adjudicó las obras de una escuela y EPET en Villa La Angostura

Las obras cuenta con una inversión de más de 20.000 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura escolar de la ciudad.

El gobierno de la provincia de Neuquén adjudicó las obras para la construcción de los nuevos edificios de la Escuela 361 y de la EPET Nº 28 en Villa La Angostura , dos proyectos educativos esperados desde hace años por la comunidad local.

La adjudicación se concretó luego de distintos avances administrativos y judiciales vinculados a la cesión de tierras en el predio del CEF Nº 7, en el barrio El Once. Días atrás, el Tribunal Superior de Justicia había rechazado un pedido para frenar las obras, lo que despejó el camino para el inicio de los trabajos.

El nuevo edificio de la EPET Nº 28 tendrá una superficie de 4.471 metros cuadrados y la obra fue adjudicada por un monto de 15.358 millones de pesos y un plazo de ejecución de 22 meses, mientras que la construcción de la Escuela Primaria 361 de 1.850 metros fue adjudicada por 5.135 millones de pesos.

villa la angostura obras

Las futuras instalaciones buscan dar respuesta al crecimiento de la matrícula y a la necesidad de contar con espacios propios y adecuados para ambas instituciones, que actualmente funcionan en edificios compartidos o adaptados.

Ambos establecimientos se construirán en un predio ubicado en la zona suroeste de Villa La Angostura, delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes, tramo urbano de la ruta nacional 40. Allí también funcionan instalaciones deportivas municipales, conformando un futuro Parque Polideportivo y Educativo integral.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó la adjudicación a través de sus redes sociales y destacó que se trata de "dos edificios educativos nuevos esperados desde hace años por toda la comunidad de Villa La Angostura".

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Adjudicamos las obras de la Escuela 361 y la EPET 28, dos edificios educativos nuevos esperados desde hace años por toda la comunidad de Villa La Angostura.



Con una inversión superior a los 20.000 millones de pesos seguimos fortaleciendo la… pic.twitter.com/oNHFoMTUMg — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 10, 2026

Los detalles de las nuevas obras que se llevarán adelante en Villa la Angostura

Por un lado, la EPET Nº 28 tendrá una superficie total de 4.471 metros cuadrados y contemplará aulas teóricas, talleres para prácticas educativas y un salón de usos múltiples con equipamiento deportivo, sobre una superficie cubierta de 1.120 metros cuadrados.

La institución técnica cuenta actualmente con una matrícula de 100 estudiantes y orientación Maestro Mayor de Obras. Desde julio de 2025 funciona en un espacio readecuado del antiguo hospital de Villa La Angostura, remodelado por el ministerio de Educación.

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El proyecto arquitectónico de la EPET contempla dos edificios con nueve aulas, laboratorios, biblioteca, SUM, talleres, espacios de gobierno y playones exteriores, uno de ellos semicubierto. La concreción del edificio propio permitirá responder al crecimiento de la matrícula y consolidar la oferta de educación técnica en la localidad.

En tanto que la Escuela Primaria Nº 361 contará con más de 1.850 metros cuadrados cubiertos, desarrollados principalmente en una sola planta, con sala de máquinas en planta alta. Actualmente la institución posee una matrícula de 76 estudiantes y desde su creación funcionó en espacios adaptados, entre ellos un Centro de Formación Profesional y la Planta de Campamento local.

El nuevo edificio incluirá siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) destinado a actividades físicas y recreativas. También tendrá espacios administrativos y pedagógicos, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes.