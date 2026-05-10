Un estudio privado indica que llenar el changuito en Neuquén casi no tuvo variación en un año

El reporte elaborado por la consultora Analytica revela que en abril la suba fue de 1,2$ real interanual tomando en cuenta una inflación nacional del orden del 32%. El problema es la baja de los salarios.

Las provncias patagónicas tienen los costos mas altos, y los salarios más elevados.

El costo de llenar un changuito de supermercado tipo para una familia de clase media ascendió a $911.677 en Neuquen en abril, lo que implica una suba interanual del 1,2% real si se toma en cuenta la inflación anual nacional del orden del 32%.

Así lo revela un informe de la consultor a Analytica sobre un relevamiento a nivel nacional el c ual indica que los costos mas altos están en las provincias patagónicas.

"En abril, el c osto del changuito tuvo mayores subas mensuales en La Pampa (+3,2%) y San Luis (+2,8%). Por otro lado, el menor aumento registrado se dio en Formosa (+0,9%", destaca el reporte.

Al hacer la comparación interanual, los mayores aumentos se dieron en provincias patagónicas como Tierra del Fuego (+35,6%), Chubut (+34,9%) y Santa Cruz (+34,2%), mientras que las menores subas se dieron en Tucumán (+28,8%) y Catamarca (+28,7%).

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El trabajo destaca que al interior de la canasta, se destaca nuevamente la suba en el aceite de girasol, en torno al 2% y 4% en todas las provincias, a excepción de Jujuy (+5,3%).

"Otro producto con incrementos generalizados fue el bidón de agua, con aumentos entre el 2% y 4% en todas las provincias", indica el estudio.

El mismo ademas señala que "el precio del pan lactal se mantuvo estable en casi todas las provincias, con leves aumentos en Corrientes (+1,3%), Entre Ríos (+1,6%), Jujuy (+1,6%), Salta (+1,6%), San Juan (+1,6%), Santiago del Estero (+1,5%) y La Pampa (+2,1%)".

Otro producto que permaneció estable fue la suprema de pollo empaquetada, que no presentó variaciones significativas en ninguna provincia.

"El changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($984.263), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677)", indica el trabajo. Por otro lado, "la compra más económica se dio en Misiones ($867.273), CABA ($861.094) y Conurbano PBA ($861.050)".

Comparando los valores de la canasta respecto al último día de marzo, los mayores aumentos absolutos de la compra se dieron en Río Negro (+$39.688), Tierra del Fuego (+$35.656) y Santa Cruz (+$30.591). Por otro lado, las menores subas se dieron en La Rioja (+$6.620), Tucumán (+$5.191) y Catamarca (+$2.636).

"Entre las posibles causas de la dispersión de precios se encuentra el costo de vida entre regiones. La Patagonia, por ejemplo, concentra las canastas más costosas, lo que coincide con ser también la región de salarios más elevados", detalla el informe de Analytica.

En ese sentido, el estudio indica que "Santa Cruz se destaca por tener la canasta más cara del país y el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, detrás de Neuquén.""Esto sugiere que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas", dice el trabajo.