Tirar hielo en el inodoro una vez por semana es un método recomendado por expertos para reducir un problema común de todos los hogares y mantener la higiene.

Tirar hielo en el inodoro una vez por semana: ¿por qué lo recomiendan?

El mantenimiento y la limpieza de los artefactos sanitarios suele conllevar trabajo y un tiempo del que a veces no disponemos. Los especialistas aseguran que la temperatura del agua es la razón por la cual se forma algo muy molesto tanto en inodoros como en las canillas . ¿Para qué sirve y por qué se recomienda tirar hielo en el inodoro una vez por semana?

Los especialistas aseguran que la temperatura del agua es la razón por la cual el sarro se forma tanto en inodoros como en las canillas.

El sarro en las canillas -o grifería- e inodoros ocurre porque el agua está sobresaturada con carbonato de calcio (CaCO3) y no puede retenerse más. En un esfuerzo por equilibrarse, el agua elimina el carbonato de calcio de la solución en forma de sarro.

Tirar hielo en el inodoro una vez por semana para evitar el sarro

Arrojar 1 o 2 tazas de cubitos de hielo en el inodoro y accionar la cadena tras unos minutos aprovecha la fricción del hielo para aflojar suciedad superficial, ayudar a reducir el sarro leve y mejorar el enjuague.

Los expertos en higiene y limpieza del hogar afirman que este procedimiento puede potenciarse agregando un poco de vinagre o una pizca de bicarbonato (sin mezclar con otros químicos fuertes), logrando desodorización y ayuda extra contra manchas livianas.

Cabe resaltar que si bien tirar hielo en el inodoro consiste en un truco económico y útil, este no reemplaza la desinfección profunda ni limpia sarro muy acumulado. Además, los expertos sugieren revisar el estado del inodoro antes de usarlo, sobre todo si tiene fisuras u obstrucciones.

Los efectos del hielo en la limpieza del inodoro y sus beneficios

Lo cierto es que arrojar hielo en el inodoro aprovecha la fricción y el deslizamiento del hielo sobre la loza para aflojar residuos y suciedad superficial, facilitando el arrastre cuando se acciona la cadena.

Es por ello que este mecanismo contribuye a desprender la suciedad adherida, reduce la formación de sarro leve y distribuye agua fría que al derretirse mejora el enjuague. Por otra parte, colabora con un desagote más uniforme y puede dejar una sensación más limpia sin recurrir a productos agresivos.

Cómo aplicar el truco del hielo en el inodoro que contribuye a una mejor limpieza

Como primer paso, echar hielo en el inodoro en cantidad moderada —entre 1 y 2 tazas de cubitos—.

en el en cantidad moderada —entre 1 y 2 tazas de cubitos—. Aguardar unos minutos y luego tirar la cadena.

El frotamiento y el derretimiento ayudan a arrastrar residuos superficiales.

Aplicar este procedimiento una vez por semana. Es práctico y rápido, no demanda más que unos minutos.

img-maquina-hacer-hielo-industrial.jpg Arrojar 1 o 2 tazas de cubitos de hielo en el inodoro y accionar la cadena tras unos minutos aprovecha la fricción del hielo para aflojar suciedad superficial, ayudar a reducir sarro leve y mejorar el enjuague.

Por otra parte, los expertos también recomiendan apelar a una mezcla imbatible, que elimina el sarro de los inodoros: vinagre blanco y agua en partes iguales. Además, aseguran que se trata de un recurso económico, fácil de preparar y evita productos químicos agresivos. Aplicada correctamente, permite descomponer la suciedad calcárea y recuperar brillo sin tener que frotar durante horas. Para aplicar esta mezcla que limpia el sarro del inodoro, aconsejan: