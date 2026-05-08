Frío y viento en Neuquén: caída de postes, un paso cerrado y rutas complicadas

Desde Defensa Civil informaron el estado de las rutas en toda la provincia. Las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana.

Se reportó que el paso Pino Hachado permanecerá cerrado por acumulación de nieve y viento blanco.

El ingreso de aire frío y húmedo continúa generando complicaciones en distintos puntos de Neuquén . Desde Defensa Civil de la provincia confirmaron que persisten las lluvias, nevadas en cotas altas y fuertes ráfagas de viento, que durante las últimas horas provocaron caída de árboles, postes y diversos inconvenientes en rutas y sectores urbanos.

En diálogo con LU5, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , detalló que el fenómeno afecta especialmente a la región cordillerana y advirtió que las condiciones más intensas se registrarán durante este viernes.

Uno de los puntos más complicados se encuentra en el paso internacional Paso Internacional Pino Hachado , que quedó totalmente intransitable por acumulación de nieve y viento blanco. Según se indicó oficialmente, a las 10 de la mañana continuaba cerrado.

“Tenemos mucha acumulación de nieve y viento blanco en el sector del límite”, explicó Cruz.

Embed - Carlos Cruz

Además, indicó que en la Ruta Provincial 13 también se registraban “neviscas de variada intensidad”, motivo por el cual se solicitó la portación obligatoria de cadenas.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 237 y el corredor hacia Siete Lagos se mantenían condiciones de transitabilidad con extrema precaución debido a lluvias y nevadas en sectores altos de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Pino hachado cerrado 8-5

Caída de postes, árboles y voladuras por el viento

Las fuertes ráfagas registradas durante el jueves provocaron múltiples inconvenientes en distintas localidades neuquinas. Según informó Cruz, en algunos sectores de Neuquén el viento alcanzó velocidades de entre 70 y 75 kilómetros por hora.

“En Las Lajas tuvimos la caída de algunos postes, tanto de luz como de telefonía celular”, señaló el funcionario. También confirmó complicaciones en Centenario y caída de árboles en Junín de los Andes.

En esta última localidad incluso se produjo un corte de energía eléctrica de aproximadamente dos horas luego de que un árbol cayera sobre un tendido eléctrico.

vientos fuertes.png Neuquén vivió un fin de semana de fuertes vientos.

Por otra parte, Cruz mencionó inconvenientes en el sector del Parque Industrial de Neuquén, donde se registraron voladuras de chapas y problemas con un camión que trasladaba tótems sobre la Ruta Nacional 22.

“Más de 100 tótems estaba trasladando un camión, justo con las ráfagas que se registraron alrededor de los 70 a 75 kilómetros por hora”, explicó.

Mucho tránsito hacia Chile pese al temporal

Desde Defensa Civil también señalaron que se mantiene un importante movimiento vehicular hacia Chile por los pasos fronterizos habilitados. “Tenemos mucho acúmulo de personas que están yendo hacia el vecino país”, indicó Cruz, quien aseguró que gran parte de los viajeros cruzan para adquirir indumentaria vinculada a la temporada invernal y deportes de nieve.

A pesar de las condiciones climáticas, el tránsito en rutas nacionales y provinciales continuaba habilitado, aunque bajo estrictas recomendaciones de circular con extrema precaución.

Cómo seguirá el clima en Neuquén

Según explicó el titular de Defensa Civil, este viernes se esperan los períodos más intensos de viento, lluvia y neviscas en la provincia.

image

“Hoy tenemos los periodos más intensos de vientos, lluvias y neviscas. A partir del sábado al mediodía ya empiezan a mejorar las condiciones”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. “Ya estamos en temperaturas de 0°/-1° en el interior de la provincia y hoy en valles y mesetas estamos con temperaturas no mayores a 7 grados”, indicó.

Además, confirmó que en sectores petroleros cercanos a Añelo y sobre la Ruta Provincial 7 ya se registraron formaciones de hielo sobre la calzada producto de las heladas.