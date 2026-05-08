Salió de una fiesta, olvidó a su hijo en el vehículo al llegar a su casa y el nene murió por un golpe de calor

La mujer dejó al chico atado a su sillita y más de 12 horas después lo encontró sin vida. El padre del menor y expareja de la acusada lanzó una dura acusación.

La acusada por la muerte del nene de 3 años quedó detenida con prisión preventiva y permanece alojada en un penal de México.

Un nene de 3 años murió por un golpe de calor después de pasar más de 12 horas encerrado en una camioneta en Mexicali, al norte de México , con temperaturas que superaban los 40 grados.

La investigación sostiene que su madre regresó de una fiesta durante la noche del 1 de mayo, ingresó a su vivienda y dejó al pequeño atado a su sillita . Cuando la mujer abrió el automóvil, alrededor de las 13.30 del día siguiente, el niño ya no tenía signos vitales.

La mujer, identificada como Roxana, quedó detenida con prisión preventiva y permanecerá alojada en un penal de Mexicali mientras avanza el proceso judicial. La fiscalía la imputó por homicidio por omisión y dolo eventual .

La reconstrucción de la Fiscalía sobre la muerte del nene de 3 años

La Fiscalía General de Baja California sostuvo que Roxana salió de una fiesta cerca de las 23 y regresó manejando a su casa junto a su hijo Vicente.

“Llega a su domicilio, deja al niño en su asiento, ingresa al domicilio para bañarse y hay evidencia que se encuentra ingiriendo bebidas alcohólicas y sobre todo con mucha actividad en las redes durante la noche-madrugada”, declaró la fiscal.

Embed - El padre de Vicentito rompe el silencio tras la muerte del pequeño luego de ser olvidado en un carro

La investigación indicó que durante esas horas la mujer realizó tres publicaciones en redes sociales.

“Duerme y despierta a las 11 de la mañana, y aun así no va a buscar al niño y continúa dormida hasta las 13.30”, contó la representante del Ministerio Público. Y agregó: “Cuando despierta, empieza a buscar al niño, va al vehículo, lo abre y se encuentra que ya había fallecido”.

Las autoridades sanitarias difundieron también el resultado preliminar de la autopsia. “El médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos producidas por el calor al que estuvo expuesto y se concluye como causa determinante de fallecimiento ‘golpe de calor’”, señalaron.

Durante la audiencia judicial se conoció que Roxana había denunciado al menos tres veces a su expareja por violencia familiar. Además, ambos mantenían una disputa vinculada con la custodia del menor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamarlasabrina/status/2051862350874153410&partner=&hide_thread=false El Dr. César González Vaca, director del Servicio Médico Forense de Baja California



Informó el lunes que la causa de muerte del niño fue golpe de calor



Que presentaba buena talla y peso para su edad, sin huellas de violencia y quemaduras de primer grado en brazos y piernas pic.twitter.com/hIAS6RDMWf — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) May 6, 2026

Según el expediente, la mujer le habría enviado distintos mensajes a su expareja en medio de esa disputa. “Me voy a desquitar y tú serás el responsable” y “Tu hijo va a sufrir las consecuencias”, fueron algunas de las frases mencionadas.

El dolor del padre tras el entierro de Vicente en México

Juan Carlos Meza, padre de Vicente, apuntó contra la madre del chico y cuestionó la actitud de la acusada durante la audiencia judicial.

“Le ofrecieron la voz tres veces y nunca pidió perdón ni dijo nada de su hijo. El juez y la Fiscalía tiene en sus manos que no haya otro Vicente más”, expresó.

Y agregó: “Yo realmente nunca pensé en hacer nada en contra de ella porque es la mamá de mi hijo, pero al ver cómo lo dejó, no fue una omisión, sino que fue premeditado, porque estaba compartiendo historias y seguía tomando dentro de su casa”.

padre nene auto méxico El padre del nene le dedicó una sentida despedida luego del entierro.

Después del sepelio, Juan Carlos Meza despidió al nene. “Hijo, tú sabes que yo te quise con toda el alma, siempre vas a estar conmigo y ahora desde arriba vas a estar conmigo porque eres como un angelito”, dijo.

“Te pido perdón si no fui más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo. Ahora estás con tu abuelo, pero algún día nos vamos a encontrar”, completó en diálogo con medios locales.