La foto del Salto del Agrio que recorre el mundo: quién es la argentina que retrató la noche de Neuquén como nadie

Alejandra Heis lleva nueve años recorriendo el país con su cámara y capturando paisajes nocturnos que hoy son reconocidos en todo el mundo.

No hay horario laboral que le quite el sueño. Alejandra Heis (@alejandraheis.ph) trabaja de día como empleada de comercio en Mar del Plata y de noche, en sus vacaciones, recorre la Argentina con una Sony a7IV al hombro buscando lo que la mayoría nunca ve. Es el cielo oscuro sobre los paisajes más extraordinarios del país. Se hizo conocida por la espectacular foto del Salto del Agrio en Neuquén.

Lleva nueve años especializándose en fotografía de naturaleza y paisajes nocturnos. En ese tiempo coleccionó imágenes y momentos personales que hoy circulan por el mundo.

Desde la Vía Láctea sobre las Salinas Grandes en Jujuy , el arco galáctico enmarcando las formaciones rocosas de Los Bolillos en el norte neuquino, la Quebrada de Las Flechas en Salta con el cielo estrellado como techo, hasta el Viaducto La Polvorilla atravesado por la galaxia, un cometa surcando el cielo sobre un campo de girasoles en Mar del Plata.

Los Bolillos foto Alejanda Heis Los Bolillos en el Norte neuquino. Alejandra Heis

Cada imagen es una postal de la Argentina que si de día ya impresiona, de noche directamente deja sin palabras a cualquiera.

La foto de Salto del Agrio: la espera del arco galáctico

Alejandra lleva semanas planificando cada fotografía, a veces meses o años. Hay que calcular la posición exacta de la galaxia, el estado del cielo, la fase lunar y las condiciones climáticas. Y después hay que estar ahí, en la oscuridad, con el trípode armado y esperando la toma perfecta.

“Es una sensación indescriptible estar en estos lugares de noche. Cuando lo ves de día es impresionante y tenés una referencia visual de todo lo que estás viendo. De noche es distinto, porque sentís el lugar: la humedad, el viento, los sonidos, todo eso se agudiza. Uno tiene que hacer una imagen mental de cómo podría llegar a quedar”, le contó a LM Neuquén.

Trabaja con una cámara Sony a7IV y un lente gran angular de 16 mm. Sus panorámicas se componen de múltiples fotografías unidas con precisión, lo que permite revelar detalles que el ojo humano jamás podría capturar solo.

Neuquén, el escenario que la enamoró

La provincia neuquina ocupa un lugar especial en su recorrido. Heis la visitó en dos oportunidades distintas, recorriendo paisajes que la marcaron profundamente. De esas salidas surgieron imágenes en Los Bolillos, en la zona cordillerana y, finalmente, la que le cambió el año: el Salto del Agrio bajo la Vía Láctea.

Salta foto Alejandra Heis El tren de las nubes en Salta. Alejandra Heis

Esa fotografía la venía planeando desde 2024. Pero en abril de ese año el viento y el frío lo impidieron. Recién en abril de 2025, a las 5:50 de la mañana, con el arco galáctico elevándose exactamente sobre la cascada, pudo hacerla. El resultado fue una panorámica de doce tomas unidas que muestra el salto de 40 metros sobre el cañadón volcánico del Copahue, con la galaxia desplegándose encima como un manto de luz.

“Los lugares que tiene Neuquén son increíbles, me encantó, me fascinó. Hay muchos lugares a los que me gustaría volver. Sobre todo realizar una fotografía por Copahue todo nevado, que casi lo logro, pero el clima tampoco me lo permitió”, confesó a este medio.

El reconocimiento mundial

La imagen del Salto del Agrio fue seleccionada por Capture the Atlas entre las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea del mundo. No fue la primera vez.

Salinas Grandes foto Alejandra Las Salinas Grandes en jujuy. Alejandra Heis

El año anterior, la misma plataforma ya había destacado su foto de las Salinas Grandes. Repetir en esta selección es un hecho poco frecuente. Capture the Atlas lleva nueve años eligiendo imágenes en todo el planeta, no recibe envíos sino que busca activamente las fotografías por sus particularidades, y cada año procura mostrar lugares nuevos de interés fotográfico.

“Si me lo decían hace unos años, no lo podía ni imaginar. Pero aquí estoy por segunda vez consecutiva. Me llena de orgullo ser argentina, me llena de orgullo que sus paisajes se muestren al mundo”, escribió en sus redes.

Más que una foto

Para Heis, el reconocimiento es bienvenido pero lo que la moviliza es mostrar la Argentina de una manera diferente y despertar en otros las ganas de conocerla.

“Para mí, más importante que la fotografía en sí es intentar transmitir. Yo siempre veo los lugares con total entusiasmo, soy una fascinada de la naturaleza, de nuestro país, de los paisajes, de todo. Y a veces no me alcanza solo la foto para transmitir”, admitió.

Girasoles Mar del Plata foto Alejandra Heis Los Girasoles en Mar del Plata. Alejandra Heis

Su objetivo declarado es promover la fotografía nocturna, el astroturismo y la conservación de los cielos oscuros, herramientas que considera fundamentales para un turismo más curioso y comprometido con el ambiente.

En la misma selección de Capture the Atlas figura el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, también de gran experiencia en el país.