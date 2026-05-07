Espectáculos para todos los públicos a partir de este viernes en Neuquén

Se presentarán los legendarios The Beats, Ave Fénix y el circo Rodas. Enterate cuándo son.

Tres espectáculos se presentan este fin de semana en el Casino Magic.

La agenda cultural y de entretenimiento en Neuquén tendrá un fin de semana cargado de propuestas para públicos de todas las edades. Desde shows musicales internacionales hasta espectáculos familiares, el Casino Magic será escenario de distintas presentaciones que buscarán atraer tanto a fanáticos de la música como a quienes buscan una salida distinta en la ciudad.

Entre las propuestas destacadas aparecen un homenaje de nivel internacional a The Beatles , un innovador cuarteto de cuerdas argentino que fusiona géneros musicales y la última semana de funciones de uno de los circos más reconocidos del país.

A continuación, el detalle de cada uno de los espectáculos que llegarán a Neuquén desde este viernes.

The Beats presenta “A Través del Tiempo”

La reconocida banda homenaje a The Beatles denominada "The Beats" llegará a Neuquén este sábado 9 de mayo con su nuevo espectáculo “A Través del Tiempo”, una propuesta teatral y musical que recrea distintas etapas de la histórica banda británica.

The beats

El show promete una experiencia inmersiva que recorre la música y la estética del cuarteto de Liverpool, con cambios de instrumentos, vestuario y ambientaciones según cada época evocada en escena. La puesta es encabezada por Patricio Pérez, líder fundador de The Beats, junto a un elenco que interpreta a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr.

La agrupación cuenta con más de 30 años de trayectoria y fue reconocida internacionalmente como “La Mejor Banda Beatle del Mundo” por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

“A Través del Tiempo” también se destaca por utilizar una colección completa de instrumentos y amplificadores originales similares a los que usaron The Beatles entre 1962 y 1970.

Además del espectáculo en vivo, la banda mantiene actividad en plataformas digitales y redes sociales, donde comparte parte de sus presentaciones y producciones musicales.

Ave Fénix: cuerdas, rock y música de cine

Otra de las propuestas que desembarcará en Neuquén será la de Ave Fénix, el cuarteto de cuerdas argentino que combina interpretación clásica con géneros modernos y populares. Se presentan en el Casino Magic el viernes 8.

Ave Fenix

Con dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo apuesta a romper los esquemas tradicionales de los instrumentos de cuerdas, llevando al escenario versiones de canciones de pop, rock, música electrónica, clásicos y bandas sonoras de cine.

La formación está integrada por Valter Izzo y Javier Kase en violines, Pablo Raffo en viola y Nicolás String en cello. Los arreglos también están a cargo de Raffo.

El proyecto cuenta además con producción ejecutiva de Ary Hovassapian y producción general de Diego Djeredjian y Pablo Raffo, mientras que la gira por el sur es organizada por Fedorco Producciones.

El Circo Rodas entra en su última semana en Neuquén

Luego de permanecer durante un mes en la ciudad, el Circo Rodas comenzará su última semana de funciones en Neuquén con promociones especiales para el público.

Circo Rodas

El histórico espectáculo circense se presenta en el predio del Casino Magic y ofrece una propuesta orientada a toda la familia, con números de acrobacia, malabaristas internacionales, payasos y shows aéreos.

Desde la organización destacaron que el espectáculo busca combinar adrenalina, emoción y humor en una experiencia pensada tanto para grandes como para chicos.

Con una fuerte convocatoria desde su llegada a Neuquén, el circo transita ahora sus funciones de despedida antes de continuar su gira.