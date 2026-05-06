Brote de Hantavirus en un crucero: tres fallecidos y 23 pasajeros que se bajaron, están desaparecidos

La OMS busca a la veintena de personas que abandonó el buque en una isla en mitad del Atlántico.

El crucero antártico MV Hondius continúa rumbo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se espera que arribe el próximo domingo por la mañana, en medio de un operativo sanitario internacional tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. Hasta el momento se confirmaron ocho contagios y tres personas fallecidas por la enfermedad.

Según informó el diario español El País, los pasajeros serán recibidos por equipos sanitarios especializados apenas desembarquen. Los extranjeros serán derivados al aeropuerto del sur de Tenerife para ser repatriados a sus países, mientras que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados a Madrid para cumplir cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla .

La situación generó preocupación luego de que trascendiera que otras 23 personas que habían estado en el barco descendieron previamente durante una escala en la isla de Santa Elena y continuaron viaje sin realizar aislamiento preventivo.

Uno de los pasajeros aseguró al medio español que “hay 23 personas dando vueltas por ahí” y cuestionó que durante varios días nadie se comunicó con ellos. Posteriormente se conoció que uno de esos viajeros fue internado en Suiza con síntomas compatibles con hantavirus.

Crucero hantavirus (1)

Qué dijeron las autoridades sanitarias

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, sostuvo que todas las personas que permanecen a bordo están actualmente asintomáticas.

Además, confirmó que los tres pacientes que todavía presentaban síntomas fueron trasladados a Países Bajos para continuar con su tratamiento médico especializado. Entre ellos se encuentra el médico del crucero que atendió los primeros casos detectados en la embarcación.

De acuerdo con la información publicada por El País, el operativo de evacuación internacional será coordinado por la Comisión Europea y contará con apoyo de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Las autoridades remarcaron que todo el procedimiento se realizará “sin contacto con la población local” y bajo estrictas medidas sanitarias.

Crucero hantavirus (2)

Polémica por el arribo del barco a Canarias

La llegada del barco a Canarias también abrió una controversia política. El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, criticó al Ejecutivo español por una supuesta “falta de transparencia y lealtad institucional” y cuestionó que el crucero deba navegar varios días hasta Tenerife cuando, según planteó, podría haberse coordinado una evacuación desde Cabo Verde.

Desde el gobierno español defendieron la decisión y aseguraron que la Organización Mundial de la Salud determinó que Canarias era el “puerto seguro más cercano” con capacidad técnica y sanitaria para responder a la emergencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó además que existen obligaciones internacionales de asistencia marítima y sanitaria que justifican la operación.

Cómo será la cuarentena de los pasajeros

Los pasajeros españoles que permanecen en el crucero provienen de distintas regiones del país y deberán permanecer bajo observación médica durante un período que podría extenderse hasta 45 días, tiempo estimado de incubación del hantavirus.