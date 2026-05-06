Horroroso maltrato animal: la policía encontró un gato muerto y rescató animales en Toma La Familia

Una denuncia mediante la aplicación AMVOZ encendió las alarmas. Este miércoles se realizó un allanamiento en la capital.

La Policía encontró el gato negro muerto en la vivienda.

Un impactante caso de presunto maltrato animal conmocionó a Neuquén. Este miércoles, personal policial llevó adelante un allanamiento en el sector Toma La Familia , en el marco de una investigación por actos de crueldad animal que quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con intervención del fiscal Maximiliano Breide Obeid.

La investigación comenzó luego de varias denuncias recibidas mediante la aplicación AMVOZ, donde vecinos alertaron sobre la presencia de dos perros encerrados en un balcón en condiciones extremas.

Según los reportes, los animales no contaban con acceso a agua ni refugio frente a las bajas temperaturas y la exposición solar. Además, una de las denuncias advertía que uno de los perros habría sido visto alimentándose de otro animal.

El caso se inició por una denuncia anónima en la aplicación AmVoz. El caso se inició por una denuncia anónima en la aplicación AmVoz.

Qué encontraron durante el allanamiento

Ante la gravedad de la situación denunciada, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de Garantías Juan Guaita.

El operativo se concretó este miércoles con la participación de efectivos de la División Delitos Ambientales y personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un gato de pelaje negro sin vida dentro de la vivienda allanada.

Según se informó, un veterinario examinó al animal y constató que presentaba un desprendimiento de mandíbula, motivo por el cual se dispuso el secuestro del cuerpo para realizar una necropsia que permita determinar las causas de la muerte.

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Qué pasará con los perros rescatados

Respecto a los moradores de la vivienda, las autoridades informaron que fueron notificados formalmente y que los animales restantes continuarán momentáneamente bajo su resguardo y responsabilidad.

No obstante, quedaron sujetos a controles veterinarios diarios para verificar el estado de salud y bienestar de los perros involucrados en la denuncia.

AMVOZ, una app para denuncias de maltrato animal

AMVOZ es una aplicación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén que permite a vecinos realizar denuncias y aportar información de manera rápida y digital sobre distintos hechos, entre ellos casos de maltrato animal, violencia y delitos ambientales.

La herramienta permite enviar reportes, imágenes y ubicaciones para agilizar la intervención de las autoridades y el avance de las investigaciones.