Pronóstico de viento fuerte con temperaturas bajo cero para la ciudad de Neuquén

El pronóstico para este jueves estará inestable, frío debido al descenso brusco de la temperatura, y viento muy fuerte con ráfagas de variada intensidad para Neuquén y su zona de influencia.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), se esperan lluvias durante el día con viento de hasta 46 kilómetros por horas y ráfagas de 69 kilómetros por hora, proveniente del sudoeste. Mientras que, en horas de la noche, se prevé que la temperatura descienda a un grado bajo cero con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas de 53 kilómetros por hora.

La AIC anticipó que continúa el ingreso de aire húmedo y frío en cordillera con lluvias y nevadas en montaña. En los valles, meseta y la costa habrá períodos inestables con tormentas dispersas. Hacia la noche, durante el jueves y viernes, se registrarán períodos ventosos con ráfagas. Se prevé que se intensifique el aire frío con lluvia y chaparrones dispersos. Pronóstico con descenso de la temperatura; y neviscas en zonas altas del centro norte de Neuquén. Se espera que mejoren las condiciones el fin de semana. Aunque se prevén heladas.

Por su parte, desde el Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticiparon que la mínima será de 7 grados durante la madrugada con viento de hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta casi 80 kilómetros por hora. Por la tarde estará mayormente nublado con una máxima de 14 grados y viento de similares características. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 9 grados y el viento seguirá fuerte con ráfagas de hasta casi 70 kilómetros por hora.

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Cómo sigue el tiempo durante la semana

De acuerdo al SMN, el viernes seguirán las temperaturas en descenso. La mínima será de 5 grados mientras que la máxima no superará los 11 grados. El viento continuará siendo también protagonista durante toda la jornada, soplará fuerte y las ráfagas rozarán los 90 kilómetros por hora.

El pronóstico de la AIC prevé otra jornada helada en la región. Estará el tiempo inestable con lluvias leves y dispersas durante el día con una temperatura máxima de 13 grados. El viento será de 50 kilómetros por hora y las ráfagas alcanzarán los 62 kilómetros por hora. Por la noche estará mayormente cubierto con una temperatura de un grado bajo cero, el viento soplará fuerte y las ráfagas descenderán a los 60 kilómetros por hora.

Clima - Helada - hielo en calle (3).JPG Claudio Espinoza

Un frío invernal se registrará el sábado con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados con veinto de leve a moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En tanto que, para la AIC, el inicio del fin de semana estará helado. La mínima será de 2 grados bajo cero y una máxima de 13 grados con viento leve y cielo mayormente despejado.