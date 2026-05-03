Alerta por lluvias y vientos de hasta 90 km/h para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias regiones de la Argentina.

El SMN anunció una alerta por lluvias y vientos vientos fuertes en el sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 3 de mayo en algunos sectores de las provincias de Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h.

Alerta por lluvias

El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego. La primera alerta rige desde el3 de mayo de 2026, 15:00 hasta el 3 de mayo de 2026, 20:59, conprecipitaciones acumuladas entre5 y 10 mm, superables localmente. La segunda alerta también es por lluvias, válida desde el 3 de mayo de 2026, 15:00hasta el 4 de mayo de 2026, 02:59, con las mismas expectativas deprecipitación.

El clima en Ushuaia y Tierra del Fuego

Temperatura: 3 °C

Estado: cielo claro

Probabilidad de precipitaciones: 53 %

Humedad: 81 %

Visibilidad: 10 km

Viento: 4 km/h

El pronóstico extendido para Ushuaia indica nevada ligera el 4 de mayo de 2026, con temperaturas entre -1°C y 3°C y humedad del 99%. A partir del 5 de mayo, las condiciones cambian a nubes y temperaturas que descienden hasta -6°C. El 6 de mayo muestra un ligero aumento en la temperatura, pero se mantienen las nubes. Para el 7 de mayo, se prevén condiciones muy nubladas y temperaturas entre 0°C y 4°C.

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Recomendaciones

Alerta por vientos

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

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Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.