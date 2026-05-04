Atención esquiadores: este lunes es la última chance para comprar pases financiados en cerro Bayo

Este lunes es la fecha límite para acceder a la financiación de pases en Cerro Bayo, con tarjetas bancarias habilitadas. Los detalles.

Villa La Angostura se prepara para una nueva temporada de invierno. Este lunes 4 de mayo es una fecha clave para los que quieran visitar ese centro de esquí y deslizarse por las laderas del cerro Bayo.

Según el cronograma de tarifas de Cerro Bayo Ski Boutique , hoy es el último día para acceder a la financiación de hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de bancos autorizados para la compra de pases, alquiler de equipos y SkiPacks.

El centro de esquí ha definido sus tarifas según la estacionalidad, con valores que varían significativamente entre la temporada alta y la baja. Para quienes buscan un solo día de esquí, los precios para adultos (de 12 a 64 años) en t emporada alta son de $126.000, en t emporada especial, de $113.800, en t emporada media, de $108.200 y en te mporada Baja, de $102.800.

Para los menores (de 6 a 11 años) y los Seniors (de 65 a 69 años), quienes abonan la misma tarifa, el pase diario cuesta $98.600 en temporada alta. El valor desciende hasta los $80.400 en temporada baja. Por su parte, los infantes (hasta 5 años) y los mayores de 70 años cuentan con el pase bonificado, por lo que sólo deben pagar el costo del chip de acceso, que se consigue por $5.000.

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El resto de los esquiadores también deben pagar este sistema de acceso. Cuesta 5 mil pesos, un valor reintegrable si se devuelve en buen estado.

Aquellos que solo deseen subir para disfrutar de la vista o caminar por la montaña pueden adquirir el pase de peatón, que cuesta entre 59.900 pesos en temporada baja y 69.800 pesos en temporada Alta.

Planificar el viaje según las temporadas

La temporada baja comenzará el 20 de junio y se extenderá hasta el 27 de ese mes. También se considera temporadabaja el período entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre.

Del 28 de junio al 7 de julio, del 2 al 13 de agosto, y del 21 al 29 de agosto es temporada media. La temporada especial va del 14 al 20 de agosto y la temporada alta coincide con las vacaciones de invierno: va del 8 de julio al 1 de agosto.

cerro bayo 3 (1).jpeg Cerro Bayo ofrece ofertas para visitar la nieve. Foto: gentileza.

Más inversiones para el centro de esquí

Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo, anunció una inversión superior a los 3.000 millones de pesos para esta temporada. La principal novedad es la instalación de una nueva silla cuádruple que sustituirá a un medio de elevación antiguo, incrementando la capacidad de transporte de 440 a 1.000 personas por hora en una zona clave de la montaña.

En cuanto a las tarifas de preventa, los valores en el centro de Villa La Angostura oscilarán entre los $850.000 y $1.600.000, dependiendo de la temporada y el producto elegido. Torres García destacó también la ampliación del sistema de nieve artificial, que ahora llega hasta la base con 10 cañones operativos, con el objetivo de alcanzar los 26 en el futuro.

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El centro de esquí de cerro Bayo, en cercanías de Villa La Angostura, es uno de los más elegidos por los visitantes que llegan a Neuquén para disfrutar de la nieve. La provincia tiene la superficie esquiable más grande del país, con otras opciones para los fanáticos de la disciplina: el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes; Lago Hermoso, en la zona de Siete Lagos, Caviahue y el cerro Batea Mahuida, en las cercanías de Villa Pehuenia.