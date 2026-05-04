Alerta amarilla en Neuquén con ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas

El SMN advirtió por ráfagas intensas y precipitaciones en gran parte de la provincia. La cordillera y el centro serán las zonas más comprometidas.

El viento y las bajas temperaturas se sentirán en toda la provincia.

La semana arranca en Neuquén con condiciones inestables y bajo alerta amarilla por fenómenos meteorológicos que afectarán a distintas regiones, especialmente con fuertes vientos en sectores clave de la provincia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia rige para este lunes y alcanza principalmente a la franja cordillerana y el centro neuquino, donde se esperan lluvias de variada intensidad -principalmente en la zona sur-, ráfagas fuertes e incluso nevadas en zonas altas.

El informe oficial indica que la alerta por viento abarca prácticamente toda la provincia, aunque los sectores más comprometidos serán el centro y las regiones cordilleranas.

En estas áreas, podría haber complicaciones en rutas debido al polvo en suspensión, por lo que se pide circular con precaución.

También se advierte que el viento constante en estos sectores oscilará entre los 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar valores elevados, superando los 1000 km/h en toda la zona afectadas.

SMN Neuquén alerta por vientos 04-05

Según el SMN, las ráfagas más fuertes se harán sentir entre la mañana y la tarde, disminuyendo levemente hacia la noche, por lo que recomendaron evitar realizar actividades al aire libre durante la vigencia de la alerta.

Cómo estará el clima en el resto de la provincia

Mientras la alerta se concentra en la cordillera y el centro, el panorama será más estable en el Alto Valle y la capital neuquina.

Para la ciudad de Neuquén, el SMN anticipa una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con temperaturas que se ubicarán cerca de los 20 grados. El viento soplará del oeste con intensidad moderada, se espera que las ráfagas ronden los 50 km/h.

En el Alto Valle, tampoco se esperan precipitaciones, aunque sí un ambiente más fresco y con nubosidad variable. Los vientos serán leves a moderados, lo que generará una sensación térmica más baja y condiciones más estables en comparación con el resto de la provincia.

AIC vpronóstico Neuquén 04-05

Recomendaciones ante la alerta

Desde organismos de emergencia se recomienda evitar la circulación en rutas afectadas por viento, lluvia o nieve, y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del SMN.

Además, se pide especial precaución en zonas de montaña, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y afectar la visibilidad o el estado del camino.

Recomendaciones ante la alerta de viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Cómo sigue la semana

El pronóstico anticipa que las condiciones adversas podrían continuar en los próximos días, con nuevas jornadas de viento y precipitaciones en la cordillera, mientras que el Alto Valle y el este provincial mantendrían condiciones más estables.

Por ahora, el foco está puesto en la alerta amarilla vigente, es por ello que se recomienda a la población mantenerse informada por medio de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno meteorologico.

En tanto, se espera que las condiciones mejoren a partir de esta noche en toda la provincia.