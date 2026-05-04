Alerta Nati por una mujer y su bebé desaparecidos: suman a su pareja en la búsqueda

Nuevas pistas orientan la búsqueda de la familia hacia Río Negro. La Policía lanzó la búsqueda por la pareja de la mujer.

La investigación por la búsqueda de Camila Montesino y su bebé Carlos Araya sumó nuevas diligencias durante las últimas horas. El comisario Marcelo Campos, jefe del SENAF N.º 5, confirmó que durante la madrugada se realizaron nuevos allanamientos en Rincón de los Sauces con resultados negativos mientras también buscan a su pareja .

Según explicó el funcionario policial, los procedimientos fueron ordenados por la fiscalía interviniente y consistieron en tareas de “saneamiento” en distintos domicilios de la localidad. Pese al despliegue, no se logró dar con la joven ni con el bebé.

Camila Belén Montesino tiene 27 años, mide alrededor de 1,60 metros, es de tez blanca, contextura robusta, cabello castaño claro y ojos oscuros. Al momento de su desaparición no se pudo precisar qué ropa llevaba. Su hijo, Carlos Amir Jeremy Araya , tiene cuatro meses . Fue descripto como un bebé de tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto.

busqueda madre e hijo

Nueva pista y operativos en Río Negro

La principal novedad surge de la investigación desarrollada en los últimos días: la policía obtuvo información que ubicaría a la mujer en General Roca, en la provincia de Río Negro, donde presuntamente estaría desde el 1 de mayo junto a su actual pareja.

De esta manera, la búsqueda dejaría de apuntar al norte neuquino de donde es oriunda la mujer, que había sido tenida en cuenta considerando que podría haber vuelto a su ciudad de origen.

A partir de los nuevos datos, la fiscalía solicitó colaboración a la Policía de Río Negro, cuyos efectivos ya realizaron entrevistas en posibles domicilios vinculados a la pista. Una de las personas consultadas aportó información que refuerza la hipótesis de que la joven y el bebé podrían encontrarse en esa ciudad desde hace aproximadamente tres días.

fiscalía federal General Roca Gentileza

Se incorporó la búsqueda de la pareja

Este lunes por la mañana se emitió la orden de ubicación y paradero de Guillermo Alan Amir Zumelzu de 27 años, altura 1.70, tez trigueña, cabellos cortos oscuros, ojos marrones y contextura robusta.

No se informa cuándo fue visto por última vez dado que su búsqueda está relacionada a la joven y su bebé, pero figura que se ausentó el 3 de mayo.

Campos indicó que todavía no hay un domicilio confirmado, pero no se descarta que durante la jornada se lleven adelante nuevos allanamientos ordenados por la justicia rionegrina en la ciudad de General Roca.

busqueda pareja

Qué se sabe hasta ahora

Camila Montesino y su bebé Carlos Araza fueron vistos por última vez el 1 de mayo, en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Por tratarse de un menor de edad, la Policía dispuso la activación de la Alerta Nati, el protocolo provincial que se utiliza para la búsqueda y difusión de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía Única de Rincón de los Sauces interviene en el caso junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

El comisario Marcelo Campos explicó que la denuncia fue realizada por la expareja de Camila y padre del bebé, luego de no poder comunicarse con ellos.

alerta nati búsqueda

“El 1 de mayo, la expareja y padre del bebé de esta mujer radicó una denuncia en la comisaría de que perdió contacto con su hijo y tampoco tiene vínculo con la madre. Dijo que se acercó al domicilio y no lo atendieron”, indicó Campos.

A partir de esa presentación, se dio intervención a la Policía local y se activaron las medidas de búsqueda. “Se le dio curso a la policía local y se dispuso la Alerta Nati para la búsqueda”, agregó el comisario.

Por el momento, la investigación se concentra en establecer el paradero de la joven y del bebé, reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita orientar el operativo.