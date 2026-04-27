Encontraron a la joven vista por última vez a la salida de La Casona

La chica permanecía desaparecida desde el domingo a la madrugada. Su mamá y su hermana agradecieron la difusión.

Una joven de 21 años que se encontraba desaparecida desde que salió del boliche la madrugada del pasado domingo 26 de abril fue encontrada en buen estado de salud. De esta manera, la desesperada búsqueda que había sido impulsada por su familia a través de las redes sociales finalizó.

"Se encuentra desaparecida de la fecha 26/04 siendo vista por última vez a las 5:00 am del domingo en el boliche La Casona", difundió su madre quien no tenía más información que su paso por el local está ubicado en Diagonal Alvear 59, pleno centro neuquino.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría Primera y la causa derivó en la Fiscalía de Homicidios. Además, la familia compartió sus números de teléfono en Facebook para recabar información valiosa de su paradero.

Terminó la desesperada búsqueda

Su madre, Cecilia, explicó a LM Neuquén, que el último día que vio a su hija fue el sábado a las 17 cuando se fue a trabajar, luego no volvió y no contestó más el celular.

Cuando su otra hija volvió de trabajar el domingo a la noche le contó que había recibido una llamada de una mujer que decía que tenía el celular, el cual se lo había dado en el boliche La Casona. Gracias a la llamada que recibieron de esta joven pudieron recuperar el celular y fueron a realizar la denuncia por desaparición a la Comisaría del centro neuquino.

La última información "entre alfileres" que recibieron es que alguien la vio con su ex pareja, algo que los sorprendió. "Voy a ir a la comisaría, necesitamos ver el tema de las cámaras de seguridad", aseguró.

celular Especialistas en ciberseguridad recomiendan revisar la configuración del celular y desactivar ciertas funciones.

Finalmente, la joven fue hallada en buen estado de salud. "La encontramos en un lugar que nunca nos imaginamos, estaba en la casa de su ex pareja", informó Cecilia y agradeció la difusión que logró dar con el dato certero.

"Llegó el mensaje de una chica al celular de su hermana, gracias a eso pasamos toda la información a la Comsaría Primera que realizaba la búsqueda y realizaron un operativo", dijo la mujer quien participó de la diligencia y pudo recuperar a su hija. "Está bien, rectificamos la denuncia, la verdad se re movieron, si no hubiese sido por todos ustedes yo no la encontraba, de corazón muchas gracias"