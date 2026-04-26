Secuestraron más de tres millones de pesos, drogas y armas tras múltiples allanamientos

Nueve personas fueron demoradas tras el operativo en simultáneo que realizó la Policía junto al Ministerio Público Fiscal.

Un importante operativo contra el microtráfico de drogas tuvo lugar este sábado por la noche en la provincia de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal junto a Policía provincial realizaron más de 10 allanamientos simultáneos, la mayoría de ellos en Valentina Sur.

Los procedimientos fueron realizados por el fiscal general, José Gerez, junto al equipo de la fiscalía de Narcocriminalidad -integrado por el fiscal jefe Agustín García y las fiscales del caso Eugenia Titanti, Silvia Moreira y María Paula Yerfino- , quienes acompañaron a los efectivos de la división de Antinarcóticos de Policía provincial durante las tareas.

En total, fueron 12 los allanamientos realizados autorizados por el juez de garantías Raúl Aufranc. El objetivo de los mismos era el secuestro de drogas, armas, vehículos y todos los elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes.

Del total, 10 fueron en Valentina Sur, 1 en Parque Industrial y 1 en Senillosa. "En estos lugares operan bandas que se dedican a la venta de drogas según la información que hemos logrado recopilar junto a la división Antinarcóticos de la Policía, y por ese motivo estamos haciendo esta intervención", explicó el fiscal general Gerez.

policía de neuquen

Casi 3 kilos de marihuana y 3,5 millones de pesos fueron secuestrados en los allanamientos

Como resultado, el operativo resultó positivo. En total, se secuestraron 2,5 kilos de marihuana y 7 plantas; 3,5 millones de pesos en efectivo; 3 armas de fuego y municiones; balanzas de precisión y un auto utilizado para la distribución de la mercadería.

Asimismo, nueve personas fueron demoradas y en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal definirá su situación procesal. Otras dos personas se fugaron durante los operativos en autos, y una vivienda identificada como punto de venta de drogas, fue clausurada.

Allanamientos positivos por robo en Zapala

Este sábado personal de la División Investigaciones de Zapala realizó dos allanamientos con resultados positivos en el marco de una investigación por un hurto ocurrido semanas atrás.

El caso fue denunciado por un vecino, quien informó el robo de herramientas desde el interior de su vehículo estacionado en la vía pública. Entre los elementos robados había amoladoras, taladros, una sierra circular, un medidor láser y un cajón con herramientas.

allanamiento Zapala

Tras tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad y trabajo de campo, la Policía logró identificar a los presuntos autores y los domicilios vinculados. Con esta información e intervención de la Fiscalía, se concretaron los procedimientos.

En el primer domicilio no se hallaron elementos relacionados directamente con el hurto, pero se secuestró una bicicleta vinculada a otra causa. Además, se detectaron estupefacientes, por lo que intervino Antinarcóticos, que incautó sustancias, una balanza de precisión y un celular. Un hombre mayor de edad fue demorado e imputado.

En el segundo allanamiento se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las observadas en registros fílmicos. Allí fueron demorados dos hombres mayores de edad, también imputados.Los operativos contaron con la participación de Criminalística, Comisaría 22°, Comando Radioeléctrico y el Grupo Especial GEOP.