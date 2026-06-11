Alerta en Neuquén: se viene un viernes inestable con lluvias y ráfagas

La AIC anticipa el ingreso de un sistema frontal que traerá inestabilidad y precipitaciones en Neuquén capital.

El clima en la ciudad de Neuquén se prepara para dar un giro drástico en las próximas horas. Tras una jornada gris, el cierre de la semana llegará con condiciones climáticas cambiantes.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este viernes se intensificará el pasaje de un sistema frontal desde el océano Pacífico que traerá viento, inestabilidad y lluvias dispersas, como antesala de un marcado descenso térmico que se sentirá con fuerza a partir del sábado.

El viernes comenzará con una temperatura templada durante el día, alcanzando una máxima que trepará hasta los 18°C . El cielo se mantendrá mayormente cubierto y el viento empezará a soplar con fuerza moderada desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h en horas diurnas.

Sin embargo, el verdadero cambio llegará con la caída del sol. Para la noche de este viernes, el cielo continuará encapotado y se activará una ventana de inestabilidad con altas probabilidades de lluvias débiles y dispersas sobre Neuquén capital y los alrededores. El viento rotará hacia el sudeste con ráfagas de unos 32 km/h y el termómetro descenderá hasta un piso de 1°C, obligando a sacar las camperas más abrigadas.

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Cómo sigue el fin de semana

El ingreso del frente frío proveniente del Atlántico se consolidará durante el fin de semana, provocando un desplome total de las temperaturas. El sábado el viento calmará y rotará al este, el cielo comenzará a despejarse, pero la máxima apenas llegará a los 9°C en horas de la tarde.

La madrugada y la noche del sábado serán críticas para los automovilistas y los vecinos de la región: se espera una mínima de -4°C con la presencia de heladas severas y generalizadas en todo el corredor del Alto Valle.

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El domingo se presentará totalmente despejado, con una tarde fría de 14°C y mínimas que volverán a perforar el cero, instalándose otra vez en los -4°C.

En tanto el lunes 15, feriado en el país, el panorama seguirá con sol y buenas condiciones climáticas, marcando una máxima de 16°C y una mínima de -1°C.