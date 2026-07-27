Tenía el alta hace más de un año, pero seguía internado: la drástica decisión de la Justicia neuquina

El joven padece epilepsia y parálisis cerebral, no puede regresar a su casa por la situación familiar y comunicó a su manera que quería irse. Su caso dio un giro determinante.

Tenía el alta desde hacía más de un año, pero seguía internado: la Justicia ordenó su traslado urgente.

Un joven de 25 años permaneció internado durante más de un año en el Policlínico Neuquén pese a contar con el alta médica. Ante la falta de una alternativa de cuidado y la imposibilidad de regresar a su casa, la Justicia ordenó su traslado urgente a una institución adecuada a sus necesidades.

El joven tiene parálisis cerebral y epilepsia , y depende completamente de otras personas para realizar las actividades cotidianas. Había ingresado al centro médico en diciembre de 2024 y recibió el alta en enero de 2025, pero siguió ocupando una habitación hospitalaria por razones ajenas a su estado de salud.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Patricia Clerici y Pablo Furlotti. Los jueces establecieron que los trámites deberán iniciarse en un plazo de cinco días y que la externación tendrá que concretarse en un máximo de 20 días.

Al revisar el expediente, los camaristas advirtieron que el joven continuaba en el Policlínico Neuquén por la falta de acompañamiento de su entorno familiar y no porque necesitara permanecer hospitalizado.

En la resolución señalaron que estaba internado “por el abandono en que lo ha colocado su familia”. También indicaron que sus hermanos varones no lo visitaban y que la persona designada como figura de apoyo no contribuía económicamente con su asistencia.

Claudio Espinoza

La situación llegó al punto de que se suspendió a esa persona de la administración de la pensión que recibe el joven.

Para los jueces, mantenerlo dentro de un hospital sin una necesidad médica concreta no solo podía afectar su bienestar, sino que también implicaba desconocer su voluntad.

Aunque no puede hablar, el joven logró comunicar que quiere regresar a su casa. Según consta en el fallo, lo expresó mediante su forma particular de comunicarse con quienes lo asisten. “Permanece internado por motivos puramente sociales”, remarcaron los camaristas.

Por qué no puede regresar a su casa

A pesar de su deseo, la Cámara determinó que el regreso a la vivienda familiar no es actualmente una opción segura. En el inmueble viven dos de sus hermanos y otras personas ajenas a la familia. Además, los informes incorporados al expediente señalaron que la propiedad no reúne las condiciones de higiene necesarias para alojar a una persona que requiere atención permanente.

Ante este escenario, los jueces resolvieron intervenir de oficio. Consideraron que el joven estaba siendo retenido contra su voluntad en un establecimiento médico, aun cuando contaba con el alta desde enero de 2025.

Sebastián Fariña Petersen

Por ese motivo, ordenaron que sea trasladado a una institución preparada para brindarle alojamiento, asistencia y cuidados acordes con su estado.

¿Quién deberá pagar la nueva institución?

La Cámara estableció que el costo de la institución deberá ser cubierto por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. En caso de resultar necesario, también podrán utilizarse fondos provenientes de la pensión del joven.

La orden fue dirigida a su figura de apoyo y deberá cumplirse bajo apercibimiento de desobediencia judicial. Además, los jueces comunicaron el caso al Ministerio Público Fiscal para que determine si existió el delito de abandono de persona por parte de quien tenía la responsabilidad de acompañarlo, asistirlo y garantizar sus derechos.