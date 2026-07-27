Trueno de agua: La Fragua ruge imparable tras el aluvión en el norte neuquino

La cascada mostró este lunes su cara más salvaje. Entre bruma, rocas y 40 metros de caída, el llamado paraíso del norte neuquino regaló una postal de película.

Hay días en que la montaña decide hablar fuerte. Este lunes, el norte neuquino amaneció con el eco del agua. Después del aluvión de lluvia registrado en gran parte de la región, la Cascada La Fragua despertó imponente, como un "trueno de agua" bajando por las paredes de la Cordillera del Viento .

Con botas embarradas y la cámara al hombro, Brian Muñoz , fotógrafo, guía y baqueano de Manzano Amargo , salió a buscar lo que sabía que iba a pasar. La caminata comenzó temprano.

“En la mañana de este lunes de julio me dispuse a salir en busca de las postales que, por el temporal de lluvia y nieve, era asegurado tal evento natural", contó Brian en contacto con LM Neuquén . "Cascada La Fragua, un escenario de película”, era el objetivo. Y el evento no falló. El sendero de 0,6 km se hizo tranquilo, pero la emoción iba en aumento.

"La caminata fue tranquila y con la emoción de ver así de majestuoso este increíble salto de agua", relató el joven filmmaker. Al llegar a la pasarela final, el espectáculo era total: 35 a 40 metros de agua cayendo con fuerza, levantando bruma que empapaba todo y un sonido que retumbaba en el cañón.

Para él, La Fragua es mucho más que turismo.

"Es un lugar que para mí especialmente ofrece una energía increíble, y jamás deja de sorprenderme; en todas sus estaciones te deja sin palabras. Solo queda observar y retratarlo para que quede en la memoria y en la retina de cada persona que lo puede ver a través de mis trabajos", expresó con emoción.

La magia del norte neuquino

Brian hace años recorre y registra el Alto Neuquén. Para él, no hace falta irse lejos para ver grandeza.

"Sin dudas, no debemos irnos lejos de nuestro país para ver eventos como este; solo tenemos que esperar el momento justo y buscar esos espacios. Cuándo ocurren estos eventos meteorológicos, es momento de salir, siempre, obviamente, con el cuidado de estar en plena montaña", advirtió.

"El norte neuquino tiene esa magia que atrae y atrapa, y esa es la idea: poder mostrar cada rincón como lugares únicos, mágicos, llenos de energía. Dónde debemos cuidarlos porque son lo que nos rodea y embellece", añadió.

La Fragua: el corazón de Manzano Amargo

Ubicada a 4 km del pueblo de Manzano Amargo, en el Departamento Minas, La Fragua es un salto de agua de entre 35 y 40 metros de altura a 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Su nombre viene del sonido: el golpe del agua contra las rocas se parece al ruido de una fragua de herrero. El sendero es corto, de dificultad baja a media, y termina en una pasarela justo frente a la caída.

Malvina Antiñir, presidenta de la Comisión de Fomento de Manzano Amargo, la definió como "un impresionante salto de agua de 40 metros de altura, un atractivo turístico patrimonial rodeado de gran belleza natural cuyo caudal varía según la época del año".

Y destacó: "Está en el corazón de Manzano Amargo y rodeada de un entorno natural único en la región del Alto Neuquén". La catalogó como "el punto turístico principal del lugar", que se complementa con las cascadas La Escondida y Las Tapaderas.

La Fragua en cada estación

Visitar La Fragua es una experiencia distinta según la época del año, y por eso vale la pena planificarla. La mejor época es primavera y verano, cuando el clima acompaña y el caudal se nutre del deshielo de la Cordillera del Viento. El sendero está más accesible y se puede disfrutar con tranquilidad de la pasarela y los miradores.

En invierno el paisaje cambia por completo. La zona se cubre de nieve y el salto puede congelarse parcialmente, regalando una postal única. Sin embargo, requiere mucha precaución por el hielo y el frío.