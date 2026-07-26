"Neyen Mapu": el documental sobre el Volcán Lanín llega al Cine Teatro Español con entrada libre

Ganó el premio a Mejor Documental en el MUMA FEST y recorrió festivales en cuatro países. La función gratuita es el miércoles 29 de julio a las 19 horas.

El Cine Teatro Español de Neuquén Capital abre sus puertas este miércoles 29 de julio a las 19 horas para una función especial y gratuita de " Neyen Mapu, El llamado del Lanín" , el documental de RTN realizado junto al colectivo Mapuce Kimvn y dirigido por la comunicadora mapuche Mara Rocío Collinao . La entrada es libre y gratuita para todo el público.

La película nació de más de diez años de investigación, registro audiovisual y trabajo conjunto con comunidades mapuche del entorno del Pijañ Mawiza Lanvn, el Volcán Lanín. Su núcleo narrativo es el Gejvpun Zugu, la ceremonia de comunicación con el volcán, y propone una reflexión sobre la relación entre las personas y la naturaleza, el cuidado del territorio, la diversidad de vidas que en mapuzugun se llama Ixofijmogen, y los desafíos que enfrenta ese espacio sagrado frente al avance del extractivismo turístico. Una historia profundamente patagónica, contada desde adentro.

Desde su estreno, Neyen Mapu recorrió comunidades mapuche, espacios culturales, escuelas e instituciones educativas de Neuquén, Río Negro y Chubut. El impacto en el ámbito educativo fue notable: más de 1.200 estudiantes de la Regional del Pehuén participaron de dos funciones especiales realizadas en Zapala, que generaron instancias de diálogo e intercambio entre el público joven y los realizadores.

El paso Neyen Mapu en festivales

El recorrido de la producción por el circuito audiovisual nacional e internacional es uno de los más destacados de una obra neuquina en los últimos años. El documental obtuvo el premio a Mejor Película Documental de la Competencia Patagónica en el MUMA FEST, el Festival Internacional Audiovisual de Mujeres y Disidencias de Patagonia.

En su dictamen, el jurado destacó la calidad de su propuesta audiovisual y sonora y su capacidad para generar una reflexión crítica sobre la relación entre territorio, memoria y naturaleza desde una perspectiva profundamente arraigada en la región.

El documental de RTN junto al colectivo Mapuce Kimvn es dirigido por la comunicadora mapuche Mara Rocío Collinao.

Además del reconocimiento local, el film fue seleccionado en el Festival Audiovisual Neuquén (FAN), la Muestra de Cine Indígena TUWUN de Wallmapu en Chile, el Latin and Native American Film Festival en Estados Unidos y el Golden FEMI Film Festival de Bulgaria. Cuatro países, distintas audiencias y un mismo núcleo: el vínculo entre el pueblo mapuche, el Volcán Lanín y un territorio que la película reivindica como espacio vivo y sagrado.

La función del miércoles 29 de julio en el Cine Teatro Español es una nueva oportunidad para que la comunidad neuquina acceda a una producción realizada desde el propio territorio, que reúne voces, memorias y conocimientos ancestrales con el objetivo de promover el diálogo intercultural y fortalecer la conciencia sobre el cuidado de los espacios que habitamos.