Alerta por fuertes nevadas en Neuquén: rutas cortadas, cadenas obligatorias y pasos cerrados.

El SMN mantiene advertencia amarilla para gran parte de la cordillera. Hay caminos intransitables y fuertes restricciones para circular.

La nieve seguirá condicionando este lunes los viajes por el interior de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para diferentes sectores cordilleranos, mientras que varias rutas presentan acumulación de nieve, hielo, barro y baja adherencia.

La advertencia meteorológica alcanza a las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Ñorquín y Picunches . También comprende sectores de Los Lagos, Huiliches, Lácar y el sur del departamento Aluminé .

El nivel amarillo indica la posible presencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

De acuerdo con el SMN, las zonas alcanzadas serán afectadas por nevadas persistentes, por momentos de mayor intensidad. En las áreas cordilleranas se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, mientras que en sectores de menor altura los valores previstos rondan entre 10 y 30 centímetros.

Las cantidades podrían ser superadas de manera puntual, especialmente en las zonas más elevadas. La nieve también puede provocar una reducción de la visibilidad, formación de hielo y complicaciones para circular por caminos y pasos fronterizos.

El organismo nacional recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y mantenerse informado por las autoridades. También aconseja preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Cortes en las rutas 13, 23, 26 y 40

El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial 13 está intransitable entre Primeros Pinos y Litrán debido a un corte preventivo, sectores muy poceados y presencia de barro. Desde Litrán hacia Batea Mahuida y el paso Icalma se debe circular con extrema precaución y con cadenas.

La Ruta Provincial 23 permanece intransitable entre Litrán y Pino Hachado. En ese sector hay acumulación de nieve, barro y hielo, además de trabajos vinculados con la pavimentación. Desde Junín de los Andes hasta Aluminé y Litrán, la circulación está habilitada con precaución y se exige llevar cadenas.

También continúa intransitable la Ruta Provincial 26 entre Caviahue y Copahue, debido a la acumulación de nieve y hielo. Entre Loncopué, Hualcupén y Caviahue se puede circular con precaución, pero la portación de cadenas es obligatoria.

Uno de los puntos más complicados está sobre la Ruta Nacional 40, donde se dispuso un corte preventivo entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y Río Hermoso. En el lugar nevaba intensamente y los equipos trabajaban para despejar la calzada.

Entre La Rinconada, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Chapelco y Lago Villarino hay nieve y posible formación de hielo. Vialidad exige el uso de cadenas y recomienda no circular durante la noche.

El resto de las rutas se encuentran transitables con precaución. Además, recordaron que el uso de cadenas es obligatorio en todas las rutas de la provincia.

Recomendaciones antes de salir

Para quienes deban circular por las rutas neuquinas, los organismos oficiales aconsejan:

Consultar el parte vial inmediatamente antes de iniciar el viaje.

Evitar desplazamientos que no sean indispensables.

No transitar durante la noche.

Llevar cadenas y conocer su correcta colocación.

Circular a baja velocidad y sin realizar maniobras bruscas.

Aumentar considerablemente la distancia de frenado.

Llevar ropa de abrigo, agua, alimentos y el teléfono cargado.

Respetar los cortes y las indicaciones de los equipos viales.

Vialidad Nacional recomienda no viajar mientras esté nevando, salvo que sea estrictamente necesario, y esperar que mejoren las condiciones meteorológicas.