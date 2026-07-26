Llueve en Neuquén y rige la alerta amarilla y naranja: hasta qué hora se extiende el fenómeno

La lluvia ya moja con contundencia las calles de Neuquén capital y toda la región. La alerta subió a naranja en algunas zonas de la provincia.

Desde temprano, el domingo neuquino amaneció con el sonido de la lluvia golpeando los techos y se empieza a cumplir la alerta amarilla y naranja en un sector de la provincia, como es el Alto Valle de Neuquén. Pasadas las 8 de la mañana, la ciudad ya estaba bajo agua y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que no fue un chaparrón pasajero.

Según el registro horario, la lluvia arrancó con intensidad moderada alrededor de las 7 de la mañana y se mantuvo así hasta pasado el mediodía, con algunos repuntes cercanos a la categoría "moderada" entre las 8 y las 10.

El mapa de alertas se actualizó y ahora es más amplio y más grave. El sistema de alerta temprana del SMN muestra este domingo dos manchas naranjas sobre la cordillera neuquina: una en el noroeste de la provincia, donde rige alerta naranja por nevadas persistentes, con acumulados de entre 40 y 60 centímetros que podrían superarse de forma puntual; y otra en el sur, sobre la cordillera, con alerta naranja por lluvias, nevadas y viento, que implica riesgo para la circulación en zonas de montaña.

El resto de la provincia —incluida ya la capital, que ayer quedaba afuera del área bajo aviso— pasó a alerta amarilla, en un mapa que hoy tiñe de ese color casi todo el territorio neuquino.

Lluvia en Neuquén: qué pasa durante toda la jornada

Después del mediodía, la intensidad baja y da paso a un tramo más tranquilo durante la tarde, aunque el respiro no dura: hacia las 19 horas, el radar vuelve a marcar barras de lluvia, que se intensifican otra vez hacia la noche y se extienden hasta pasada la medianoche.

El pronóstico oficial del SMN confirma ese vaivén. Para la mañana, el organismo anticipa lluvias fuertes, con una probabilidad de entre 40% y 70%, mínima de 7 grados y viento del norte de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Alerta por lluvia en Neuquén durante este domingo. Maria Isabel Sanchez

La tarde trae una mejora relativa, con lluvias aisladas, probabilidad de 10% a 40% y una máxima de 11 grados, aunque el viento se mantiene en el mismo rango. Para la noche, el cuadro vuelve a cerrarse: lluvias con probabilidad de 40% a 70% nuevamente, la temperatura cayendo a 7 grados y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con viento rotando al noreste.

Se mantiene en toda la cordillera

El SMN mantiene la alerta amarilla por lluvias para buena parte de la cordillera neuquina, en la misma línea que viene rigiendo desde el sábado, con la excepción de que hay franjas naranjas que corren de norte a sur pegadas a la montaña —Aluminé, Catan Lil, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Minas, Zapala y Collón Curá— con acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros que podrían superarse en las zonas más altas.

La lluvia se instaló desde temprano y, en previsión de que se sostenga hasta bien entrada la noche, la recomendación sigue siendo la misma: precaución en rutas de montaña, atención al descenso de la temperatura y seguimiento de los canales oficiales, ya que el SMN puede actualizar el alcance del alerta según evolucione el sistema.