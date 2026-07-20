Vientos de más de 100 km/h, fuertes lluvias y hasta 150 cm de nieve acumulada: alerta naranja del SMN

Se advirtió que se podrían generar complicaciones en zonas urbanas, rutas y áreas cordilleranas-. Qué zonas serán las más afectadas.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja para este lunes.

En el inicio de semana, las condiciones climáticas estarán marcadas por un fuerte descenso de las temperaturas, acompañadas de fuertes fenómeno s que afectarán a gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que están vigentes varias alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes, lluvias, nevadas intensas y vientos extremos en varias regiones para este lunes 20 de julio.

El organismo advirtió que algunos de los fenómenos previstos podrían generar complicaciones en zonas urbanas, rutas y áreas cordilleranas, por lo que recomendó seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

Altera por tormentas fuertes con granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h

El organismo precisó que está vigente una alerta amarilla por tormentas de intensidad fuerte e incluso severa. Podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, caída de granizo de diferentes tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Los acumulados de lluvia previstos oscilarán entre los 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores sean superados de manera puntual. Y alcanzará a la provincia de Corrientes.

Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en áreas urbanas con drenaje insuficiente y en caminos rurales.

Alerta por lluvias abundantes

Asimismo, rige otra alerta amarilla por lluvias fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante posibles acumulaciones de agua, sobre todo en zonas bajas y sectores con dificultades para el drenaje. También aconsejaron prestar especial atención a las condiciones de transitabilidad en rutas, caminos rurales y accesos que puedan verse afectados por las precipitaciones.

El organismo mantiene advertencias por lluvias en sectores de Misiones, Corrientes y Río Negro, donde se prevé una jornada marcada por la inestabilidad y precipitaciones de variada intensidad.

Alerta por nevadas intensas: a qué zonas afectará

Por otro lado, rige una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. De acuerdo con el pronóstico oficial, las acumulaciones de nieve podrían ubicarse entre 30 y 50 centímetros por día, con posibilidad de superar esos registros en algunos sectores de mayor altitud.

En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve, mientras que la situación estará acompañada por vientos intensos y la posible formación de viento blanco. Este escenario podría afectar la circulación en rutas de montaña y pasos fronterizos, donde la visibilidad podría reducirse de manera significativa.

En cuanto a las nevadas en las zonas más frías del país, en La Rioja y el sudoeste de San Juan rige una alerta amarilla, lo que implica valores de nieve acumulada de entre 100 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, posible viento blanco y reducción de la visibilidad. En Mendoza, en tanto, el aviso se elevó al nivel naranja.

Alera por vientos de más de 100 km/h

El SMN también emitió alertas por vientos del sector oeste en la alta cordillera. Se esperan velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

La combinación de viento fuerte y nieve acumulada podría provocar el levantamiento de partículas de nieve sobre la superficie, generando una marcada disminución de la visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.

Los vientos alcanzarán a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.