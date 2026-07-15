Intensas lluvias, vientos de 100 km/h y fuertes nevadas: las alertas del SMN

La situación generará complicaciones por presencia de gran cantidad de agua, barro sobre las rutas y reducción de la visibilidad.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Varias provincias del país están bajo alerta meteorológica este miércoles por la llegada de lluvias persistentes, nevadas de variada intensidad, fuertes ráfagas y vientos de gran intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por varios fenómenos que se harán sentir con intensidad a lo largo del día.

No todas las provincias estarán afectadas por el mismo fenómeno ni durante toda la jornada, por lo que se recomienda consultar la situación particular de cada departamento.

El escenario más complejo se presentará en áreas cordilleranas, donde la combinación de nieve y viento podría provocar una fuerte reducción de la visibilidad, complicaciones en las rutas y condiciones de viento blanco.

Alerta por fuertes nevadas: a qué provincias alcanzará

El organismo nacional emitió una alerta por nevadas que alcanzarán sectores cordilleranos de Neuquén y Mendoza. En ambas provincias se esperan acumulaciones importantes, especialmente en las zonas ubicadas a mayor altura.

En el noroeste neuquino, algunas áreas están comprendidas por una alerta de mayor intensidad debido a la cantidad de nieve prevista, ya que se emitió una alerta naranja para ese sector. Las precipitaciones podrían generar dificultades para circular por rutas, caminos de montaña y pasos internacionales.

Mendoza también se encuentra bajo alerta por nevadas en su franja cordillerana. El fenómeno podría presentarse con distinta intensidad y estar acompañado por fuertes ráfagas, lo que aumentaría el riesgo de reducción de la visibilidad.

En sectores más bajos, la precipitación podría caer como lluvia, aguanieve o una mezcla de agua y nieve. El estado de las rutas puede cambiar rápidamente durante la jornada, especialmente en los corredores que atraviesan la cordillera.

Lluvias persistentes en parte de la Patagonia

El SMN también mantiene una advertencia por lluvias en sectores del sur de Neuquén. Se esperan precipitaciones persistentes, con períodos de mayor intensidad y posibles acumulaciones significativas en forma localizada.

Las condiciones podrían generar acumulación de agua, barro sobre las rutas y reducción de la visibilidad.

El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Ante este panorama, se recomienda evitar los sectores inundables, no cruzar calles o caminos cubiertos por agua y mantenerse informado sobre posibles interrupciones en las rutas provinciales y nacionales.

Fuertes ráfagas sobre la cordillera

La alerta por viento se extiende por diferentes sectores cordilleranos del oeste argentino. Las ráfagas afectarán áreas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, con mayor intensidad en las zonas elevadas.

El viento podría provocar el desplazamiento de objetos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por el polvo o la nieve en suspensión. En la montaña, la combinación con las nevadas podría generar condiciones peligrosas para la circulación.

Se aconseja asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y postes y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

El área de alta cordillera será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

También hay alerta por viento Zonda

El otro fenómeno previsto para este miércoles es el viento Zonda, que alcanzará sectores de la región de Cuyo y el oeste del país.

Su llegada puede provocar un rápido aumento de la temperatura, un marcado descenso de la humedad y una reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión. También aumenta el riesgo de incendios y puede causar malestar físico, dolor de cabeza o dificultades respiratorias.

Las autoridades recomendaron mantener cerradas puertas y ventanas, hidratarse con frecuencia, evitar esfuerzos al aire libre y no encender fuego.

Las alertas pueden modificarse durante el día. Por ese motivo, antes de viajar o realizar actividades en zonas cordilleranas, se aconseja revisar el mapa actualizado del SMN y consultar el estado de las rutas.