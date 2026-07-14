Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: cuáles son las zonas más complicadas.

El SMN anticipó precipitaciones persistentes durante este martes en la cordillera. Hay calzadas húmedas, barro, hielo y portación obligatoria de cadenas.
El sur de la provincia de Neuquén se encuentra este martes bajo alerta amarilla por lluvias, en medio de una jornada marcada por las precipitaciones, las bajas temperaturas y las complicaciones para circular por los caminos cordilleranos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia abarca la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur del departamento Aluminé. En esas zonas se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual.
La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En los sectores más elevados, las bajas temperaturas también pueden favorecer la caída de aguanieve o nieve y la formación de hielo sobre las rutas.
Cómo están las rutas del sur neuquino
El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizado a las 18 del lunes, indicó que gran parte de los corredores del sur neuquino permanecían transitables con precaución. Sin embargo, se reportaron calzadas húmedas, presencia de barro, hielo, nieve y visibilidad reducida por niebla.
La Ruta 40, entre La Rinconada, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, estaba habilitada con precaución. Vialidad advirtió sobre posibles sectores con hielo, calzada húmeda y bancos de niebla. Además, estableció la portación obligatoria de cadenas y recomendó evitar la circulación nocturna.
Una situación similar se registraba desde San Martín de los Andes hacia el acceso a Chapelco, Lago Villarino y Villa La Angostura. En esos tramos había personal y equipos trabajando, mientras se pedía reducir la velocidad ante la baja adherencia de la calzada. En el extremo sur de la Ruta 40 también se informó lluvia, niebla y posible caída de piedras.
La Ruta Provincial 23 presentaba condiciones más complejas. Entre Junín de los Andes, Malleo, Pilo Lil, Rahue y Aluminé estaba transitable con precaución, con barro, hielo, nieve y sectores de baja adherencia. El tramo comprendido entre Litrán y Pino Hachado permanecía intransitable por acumulación de nieve, hielo y barro.
La Ruta Provincial 63, que atraviesa Meliquina y Paso Córdoba, tenía sectores poceados, barro y nieve. En tanto, la Ruta Provincial 65 hacia Villa Traful estaba habilitada solamente hasta las 18, con portación obligatoria de cadenas. La Ruta Nacional 237 también presentaba calzada húmeda, posibles sectores con hielo y riesgo de caída de piedras entre Piedra del Águila, Collón Curá y Confluencia.
Los pasos Cardenal Samoré, Hua Hum y Mamuil Malal figuraban habilitados con precaución. En todos los casos se exigía llevar cadenas debido a la presencia de hielo, barro o calzada mojada.
Recomendaciones ante las lluvias
Las autoridades pidieron consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, circular durante el día y evitar los desplazamientos nocturnos. También recomendaron:
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Llevar cadenas y saber cómo colocarlas.
Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.
Evitar maniobras bruscas y no frenar repentinamente.
No atravesar caminos con acumulación de agua.
Respetar las indicaciones del personal vial.
Viajar con abrigo, agua, alimentos y el teléfono cargado.
No detenerse sobre la calzada ni en lugares con riesgo de desprendimientos.
Debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente, se aconseja revisar los partes oficiales de Vialidad Provincial y Nacional inmediatamente antes de salir.
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