El SMN anticipó precipitaciones persistentes durante este martes en la cordillera. Hay calzadas húmedas, barro, hielo y portación obligatoria de cadenas.

Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: cuáles son las zonas más complicadas.

El sur de la provincia de Neuquén se encuentra este martes bajo alerta amarilla por lluvias , en medio de una jornada marcada por las precipitaciones, las bajas temperaturas y las complicaciones para circular por los caminos cordilleranos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la advertencia abarca la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur del departamento Aluminé . En esas zonas se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual.

La alerta amarilla i ndica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En los sectores más elevados, las bajas temperaturas también pueden favorecer la caída de aguanieve o nieve y la formación de hielo sobre las rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio.

Cómo están las rutas del sur neuquino

El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizado a las 18 del lunes, indicó que gran parte de los corredores del sur neuquino permanecían transitables con precaución. Sin embargo, se reportaron calzadas húmedas, presencia de barro, hielo, nieve y visibilidad reducida por niebla.

La Ruta 40, entre La Rinconada, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, estaba habilitada con precaución. Vialidad advirtió sobre posibles sectores con hielo, calzada húmeda y bancos de niebla. Además, estableció la portación obligatoria de cadenas y recomendó evitar la circulación nocturna.

Una situación similar se registraba desde San Martín de los Andes hacia el acceso a Chapelco, Lago Villarino y Villa La Angostura. En esos tramos había personal y equipos trabajando, mientras se pedía reducir la velocidad ante la baja adherencia de la calzada. En el extremo sur de la Ruta 40 también se informó lluvia, niebla y posible caída de piedras.

La Ruta Provincial 23 presentaba condiciones más complejas. Entre Junín de los Andes, Malleo, Pilo Lil, Rahue y Aluminé estaba transitable con precaución, con barro, hielo, nieve y sectores de baja adherencia. El tramo comprendido entre Litrán y Pino Hachado permanecía intransitable por acumulación de nieve, hielo y barro.

La Ruta Provincial 63, que atraviesa Meliquina y Paso Córdoba, tenía sectores poceados, barro y nieve. En tanto, la Ruta Provincial 65 hacia Villa Traful estaba habilitada solamente hasta las 18, con portación obligatoria de cadenas. La Ruta Nacional 237 también presentaba calzada húmeda, posibles sectores con hielo y riesgo de caída de piedras entre Piedra del Águila, Collón Curá y Confluencia.

Los pasos Cardenal Samoré, Hua Hum y Mamuil Malal figuraban habilitados con precaución. En todos los casos se exigía llevar cadenas debido a la presencia de hielo, barro o calzada mojada.

Recomendaciones ante las lluvias

Las autoridades pidieron consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, circular durante el día y evitar los desplazamientos nocturnos. También recomendaron:

Llevar cadenas y saber cómo colocarlas.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

Evitar maniobras bruscas y no frenar repentinamente.

No atravesar caminos con acumulación de agua.

Respetar las indicaciones del personal vial.

Viajar con abrigo, agua, alimentos y el teléfono cargado.

No detenerse sobre la calzada ni en lugares con riesgo de desprendimientos.

Debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente, se aconseja revisar los partes oficiales de Vialidad Provincial y Nacional inmediatamente antes de salir.