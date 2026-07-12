Chocó, volcó y quedó atrapado en el auto en pleno centro de Neuquén tras los festejos de Argentina

El conductor de 23 años fue asistido por personal policial y de emergencias. El llamativo resultado del control de alcoholemia y su estado de salud.

Un joven de 23 años resultó con heridas leves tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo en calle Belgrano al 150, entre Irigoyen y Brown, en pleno centro de Neuquén capital, y hasta el momento se desconoce qué provocó que perdiera el control del vehículo. Fue después del festejo del triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza.

Según pudo reconstruir LM Neuquén a partir de información aportada por el j efe Judicial de la División de Tránsito de la Policía de Neuquén , subcomisario Patricio Retamal, el siniestro se registró alrededor de las 6.20 de la mañana, cuando el conductor circulaba solo a bordo de un Chevrolet Prisma Joy de color negro por calle Belgrano.

A la altura del 150 aproximadamente, el vehículo impactó contra la rueda trasera derecha de un Fiat Cronos que estaba estacionado sobre el margen norte de la arteria.

El accidente de tránsito en la calle Belgrano al 150 terminó con un conductor atrapado.

Según confirmó la fuente policial consultada, al conductor se le practicó el test de alcoholemia en el centro asistencial y el resultado fue negativo, por lo que se descarta que haya circulado bajo los efectos del alcohol.

Accidente de tránsito: ¿Una falla mecánica?

Este dato deja abierto el interrogante sobre las verdaderas causas del vuelco, ya que hasta el momento no hay precisiones sobre si hubo una maniobra evasiva, una distracción, una falla mecánica u otro factor que haya incidido en la pérdida de control. La causa continúa bajo investigación.

En el lugar trabajó personal policial junto con bomberos y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) que asistieron al joven y coordinaron el operativo para su traslado. Las imágenes del siniestro muestran al Prisma completamente volcado sobre uno de sus laterales, con importantes daños en la carrocería, mientras vecinos y transeúntes se acercaban a la zona para observar el operativo.

Según confirmó la fuente policial consultada, al conductor se le practicó el test de alcoholemia en el centro asistencial y el resultado fue negativo, por lo que se descarta que haya circulado bajo los efectos del alcohol.

Cabe remarcar que este episodio no guarda relación con los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, ya que se trató de un hecho ocurrido tras los festejos, en otro horario y contexto.

Choque contra un poste en Plaza Huincul

Un violento choque en la ciudad de Plaza Huincul generó preocupación durante la madrugada de este sábado, luego de que un automovilista impactara contra un poste del alumbrado público, dañara un vehículo que estaba estacionado y escapara antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo a la información del sitio La Voz del Neuquén, el siniestro ocurrió sobre la calle La Pampa, en el barrio Soufal, donde la violencia del impacto destruyó la farola del poste de iluminación y dejó esparcidos sobre la vereda restos del mobiliario urbano y piezas del vehículo involucrado.

El vehículo primero colisionó contra un poste del alumbrado público y, tras el impacto, terminó golpeando a un automóvil que se encontraba correctamente estacionado sobre la vereda del lugar.

Como consecuencia del choque, el auto estacionado sufrió daños en el lateral correspondiente al lado del conductor.