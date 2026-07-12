Argentina vs. Suiza: un muerto por infarto y seis emergencias cardíacas durante el partido

El festejo tras el triunfo de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó como saldo personas con problemas de salud, heridos y detenidos.

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 mantuvo en vilo a millones de hinchas argentinos que vivieron con nervios y tensión cada minuto de juego, tanto que varios de ellos sufrieron cuadros cardíacos que provocaron emergencias médicas e incluso la muerte de una persona.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires , el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencia ( SAME ) registró intervenciones entre las 22:41 y la 1:27, abarcando desde el silbato inicial hasta los momentos álgidos del triunfo. La peor noticia llegó a las 23:44 , en el cruce de Paysandú y avenida Gaona, donde un hombre de 51 años no pudo ser reanimado y los médicos confirmaron su muerte en el lugar.

Además, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se desencadenaron otras seis crisis . A las 22:41, en avenida Rivadavia, un hombre de 45 años con dolor torácico , dificultad para el habla y entumecimiento en un brazo fue trasladado al Hospital Piñero . Treinta minutos más tarde, en Palermo , un joven de 41 años sufrió un desmayo súbito (lipotimia) y fue asistido en el lugar sin necesidad de derivación.

El impacto emocional golpeó también a los adultos mayores. Cerca de la medianoche, en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con patologías cardíacas previas, fue hallada inconsciente aunque con respiración, recuperándose de la lipotimia con atención en su domicilio. Más tarde, en calle Hubac, una señora de 74 años con dolor opresivo en el pecho y ahogo fue derivada al Hospital Cecilia Grierson.

En la madrugada, dos episodios adicionales completaron el cuadro: a la 1:14, un hombre de 48 años con molestias en el pecho fue llevado al Hospital Rivadavia, y a la 1:27, en Ulla Ulla y Carlos Perette, una mujer de 38 años con insuficiencia respiratoria fue remitida al mismo centro. El reporte precisó que, de los siete afectados, cuatro eran varones y tres mujeres, todos mayores de edad.

Celebración, incidentes y heridos tras el triunfo de la Selección Argentina

Los festejos por el pase a semifinales se vieron opacados por varios incidentes y heridos. Según el SAME, al menos trece personas sufrieron golpes, intoxicaciones o heridas con objetos punzantes en medio de las aglomeraciones. Un joven de 26 años fue ingresado al Hospital Rivadavia desde la Avenida Sarmiento por "intoxicación con sustancias" mientras miles festejaban en la Plaza Seeber.

Entre los episodios más violentos, se destaca el ataque a un hombre en 9 de Julio y Belgrano pasadas las dos de la madrugada, quien sufrió un "traumatismo encéfalo craneano con herida cortante" tras ser golpeado con un martillo y fue derivado al Hospital Argerich. Minutos después, en Roque Sáenz Peña, otro hombre con el mismo diagnóstico fue enviado al mismo nosocomio.

Además, se reportaron traumatismos oculares y contusiones torácicas. Un joven de 17 años con una herida de perdigón en el ojo en la calle Cerrito optó por retirarse tras una cura inicial, mientras que otro paciente de 26 años fue trasladado por traumatismo de tórax. Un hombre de 42 años con una herida cortante en el ojo por vidrio, con hemorragia activa, fue llevado de urgencia al Argerich, al igual que un joven de 21 años lesionado en 9 de Julio y Belgrano. Tres efectivos policiales de 27, 28 y 44 años sufrieron escoriaciones durante el operativo de control, aunque no necesitaron hospitalización.

Detenidos en Córdoba

En la provincia de Córdoba, los festejos concitaron a unas 20 mil personas en las inmediaciones del Patio Olmos. El operativo de seguridad, con agentes de la Policía y la Municipalidad, se extendió hasta las 5 de la madrugada y finalizó con seis detenidos por contravenciones, además del secuestro de bebidas alcohólicas, parrillas y gazebos. La fuerza cordobesa destacó que la celebración transcurrió mayoritariamente en paz y sin enfrentamientos de gravedad.