El Messi de Cutral Co llegó al móvil del canal TN: qué opinaron de la escultura

La periodista Paula Bernini incluyó a la ciudad de la comarca en su ruta por el interior del país. El intercambio con los visitantes.

La escultura en homenaje a Lionel Messi de Cutral Co sigue generando repercusión. Esta vez, la periodista de TN, Paula Bernini, visibilizó la obra durante una recorrida por el interior del país que llamó "La ruta de la pasión" y en la que ya viene mostrando otros paisajes de la provincia de Neuquén.

"En el semáforo de la ruta tuvieron que poner una luz de giro para que se pueda girar hasta este playón", aseguró la cronista mientras la cámara giraba para mostrar el plano de la imponente escultura desarrollada por el artista local, Aldo Beroísa.

"Este Messi gigante es argentino, pero también es el más grande que hay en el mundo", dijo en relación a la escultura, que tiene 27 metros de alto y llama la atención no sólo de los cutralquenses sino de todos los turistas que transitan por la ruta 22.

"En la India hicieron unos de 26 metros y nosotros uno de 27", dijo y aclaró que las dimensiones desafían a los visitantes a buscar el ángulo perfecto para salir junto al rostro del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol.

"Es como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, cuesta ver cómo sacarse una foto", bromeó con sus colegas del piso de TN.

"Mucha gente viene a sacarse fotos, estoy acostumbrada a que vengan sacarse fotos conmigo pero hoy vinieron a sacarse con Messi", expresó la periodista, que hizo una recorrida por distintas localidades del interior de la provincia.

El playón a la vera de la ruta 22 también funciona como un punto de encuentro para los hinchas, que se reúnen a ver los partidos del Mundial de la FIFA y alentar al equipo con camisetas y banderas celestes y blancas.

Bernini arpovechó a dialogar con algunos de los visitantes del monumento. Entre ellos, habló con una mujer de Rincón de los Sauces que viajó para capturar un retrato junto a la gran escultura. "Me siento orgullosa de ser argentina", afirmó.

Claudio Espinoza

Durante el móvil televisivo, la cronista también se encontró con el propio autor de la escultura y destacó la importancia que tiene su figura entre los cutralquenses.

"Fue un Messi muy polémico, lo criticaban porque la cara estaba desproporcionada, que la copa tenía que ir en la mano y no en la entrepierna. El que no hace, critica", dijo y añadió: "Cutral Co es la capital de los monumentos y Aldo es el autor de una gran cantidad de obras en la ciudad".

La periodista reflexionó sobre el rol simbólico del jugador. "Messi va más allá de este mundial, representa a este pueblo argentino, un pueblo luchador con resiliencia y energía que ni aún vencido baja los brazos", aseguró.

De la euforia local al New York Times

Cutral Co, la estatua gigante de Lionel Messi y Ramón Rioseco llegaron al New York Times. El influyente y prestigioso diario de los Estados Unidos publicó una nota fotográfica sobre la gigantesca estatua de Messi que se levanta en la ciudad petrolera neuquina, y que en pocos días se convirtió en uno de los homenajes más comentados (y más virales) al capitán de la Selección Argentina.

El New York Times se hizo eco de la estatua de Lionel Messi en Cutral Co.

La nota titulada "The Race to Sculpt Argentina's Living God" ("La carrera para esculpir al Dios viviente de Argentina"), incluye una serie de fotografías firmadas por Sarah Pabst y la periodista Emma Bubola que muestran al escultor Aldo Beroisa trabajando contra el viento patagónico para terminar la obra a tiempo, además de tomas aéreas de la estatua ya emplazada en pleno centro de Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco fue una de las voces elegidas por el diario estadounidense para explicar la dimensión del proyecto. "Esto va a ser nuestra Capilla Sixtina", le dijo al diario, en una de las frases que el medio eligió destacar como cabecera de una de las placas que circularon en su cuenta de Instagram.