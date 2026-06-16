¡Messi gigante! En 21 fotos, quedó inaugurada la estatua más grande del mundo en Cutral Co

El monumento fue diseñado y producido por Aldo Beroisa, responsable de varias obras de la comarca petrolera.
Cientos de personas se congregaron en el acto de inauguración del monumento a Lionel Messi en la ciudad neuquina de Cutral Co. El monumento mide 26 metros de altura y se convirtió en la estatua más alta del mundo que homenajea al capitán de la selección argentina campeona.
El acto comenzó a la vera de la Ruta 22, cerca de las 2 de la tarde, entonando las estrofas del Himno Nacional argentino. El monumento fue diseñado y producido por Aldo Beroisa, responsable de varias estatuas de la localidad, como el veterano de Malvinas o la representación de "la última cena".
El acto contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, además de los cientos de vecinos que se hicieron presentes para presenciar la inauguración de este hito.
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