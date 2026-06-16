Neuquén La Mañana Cutral Co ¡Messi gigante! En 21 fotos, quedó inaugurada la estatua más grande del mundo en Cutral Co

¡Messi gigante! En 15 fotos, quedó inaugurada la estatua del Diez en Cutral Co Claudio Espinoza

Cientos de personas se congregaron en el acto de inauguración del monumento a Lionel Messi en la ciudad neuquina de Cutral Co. El monumento mide 26 metros de altura y se convirtió en la estatua más alta del mundo que homenajea al capitán de la selección argentina campeona.

El acto comenzó a la vera de la Ruta 22, cerca de las 2 de la tarde, entonando las estrofas del Himno Nacional argentino. El monumento fue diseñado y producido por Aldo Beroisa, responsable de varias estatuas de la localidad, como el veterano de Malvinas o la representación de "la última cena".

El acto contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, además de los cientos de vecinos que se hicieron presentes para presenciar la inauguración de este hito.