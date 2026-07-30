Le disparó cinco veces a un hombre en plena calle porque "debía respetarlo"

Fue acusado de tentativa de homicidio por balearlo frente a una verdulería. La víctima recibió dos disparos y debió ser operada para evitar el desenlace fatal.

Un hombre fue acusado de tentativa de homicidio por haberle disparado cinco veces a un individuo, cuando pasó caminando por el frente de su casa al dirigirse a una verdulería del barrio Parque Industrial de Neuquén capital. El violento episodio sucedió cuando el acusado salió de su vivienda, les gritó que “debían respetarlo cuando pasaran por su casa” y comenzó a disparar.

La víctima recibió dos disparos que le provocaron heridas de gravedad en el abdomen y un brazo , que requirieron una intervención quirúrgica en el Hospital Castro Rendón.

El acusado identificado como L.E.B fue acusado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de autor. La acusación fue presentada por la fiscal de caso, Lorena Juárez , junto con el asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares , durante la audiencia de formulación de cargos celebrada ayer miércoles 29 de julio.

El ataque sucedió el 27 de julio, alrededor de las 20, cuando la víctima llegó en motocicleta junto a otra persona a una verdulería ubicada sobre calle 10 del Parque Industrial. En ese momento, L.E.B salió de su vivienda, ubicada frente al comercio de frutas y comenzó a increparlos.

El ataque sucedió en la calle 10 de Parque Industrial.

El hombre efectuó cinco disparos y dos impactaron en la víctima

La fiscal de caso, Juárez relató que L.E.B les manifestó que “debían respetarlo cuando pasaran por su casa”. Posteriormente, sacó un arma de fuego y efectuó cinco disparos, de los cuales uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima y otro en una de sus manos.

Tras el ataque, el acompañante logró subirlo a la motocicleta y llevarlo hasta una plaza cercana, desde donde fue llevaba al Hospital Castro Rendón para recibir asistencia médica. Allí tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para controlar las heridas sufridas en el abdomen y el brazo.

La acusación fue presentada por la fiscal de caso, Lorena Juárez, junto con el asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares.

Para la Fiscalía, esa intervención médica permitió evitar un desenlace fatal. Ya que la víctima ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en la región abdominal y otra lesión en el antebrazo izquierdo. Debido a la gravedad de las heridas, la operación fue clave para salvarle la vida.

La intervención quirúrgica fue clave para evitar el desenlace fatal

Durante la audiencia, la funcionaria Tobares detalló que la investigación cuenta con elementos probatorios que incluyen testimonios presenciales, informes policiales y criminalísticos, elementos secuestrados, entrevistas videofilmadas y documentación médica y forense.

Sin embargo, los agentes no lograron encontrar el arma utilizada en el ataque, cuando se efectuó el allanamiento en el domicilio de L.E.B.

La víctima fue asistida en el Hospital Castro Rendón. Claudio Espinoza

El arma no apareció

El asistente letrado Maximiliano Jávega solicitó una detención domiciliaria por cuatro meses y argumentó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a la víctima, a los testigos y a sus familiares, quienes residen en el mismo ámbito barrial. La defensa no se opuso a la medida.

El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y dispuso que L.E.B. permanezca detenido en su domicilio, con tobillera electrónica, controles policiales diarios y la prohibición absoluta de contacto con la víctima, los testigos y sus familiares.