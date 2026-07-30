Zapala: imputaron a dos hombres por vender cocaína con delivery

La investigación detectó movimientos compatibles con la venta de sustancias ilegales. El allanamiento secuestró dos balanzas, dos vehículos y 200 gramos de cocaína.

La Fiscalía atribuyó a ambos sujetos el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una investigación por microtráfico de sustancias ilícitas derivó en la detención y formulación de cargos contra dos hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a través de “ delivery ” a domicilio en Zapala . El Ministerio Público Fiscal identificó una vivienda utilizada para el fraccionamiento y venta de drogas en el barrio René Favaloro.

El fiscal jefe Matías Álvarez formuló cargos contra dos hombres por tenencia de estupefacientes con el objetivo de comercializarlas en la localidad. La investigación detectó movimientos compatibles con la venta de sustancias ilegales en una vivienda emplazada en la zona norte de la localidad.

De acuerdo con la teoría del caso, L.N.M y M.N.N.M utilizaban el domicilio para realizar maniobras vinculadas con la venta de drogas. La investigación arrojó que ambos individuos tuvieron en forma conjunta 209 gramos de cocaína con el objetivo de venderla de forma fraccionada.

La investigación contempló el período entre el 1 de abril y 21 de mayo de 2026, cuando los agentes realizaron tareas de observación, vigilancia constante, seguimiento del lugar, registros fotográficos y análisis de movimientos financieros, mediante las cuales de detectaron maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

El fiscal jefe Matías Álvarez formuló cargos contra dos hombres por tenencia de estupefacientes con el objetivo de comercializarlas.

Los acusados también realizaban "delivery" de drogas con dos vehículos

En ese contexto, los agentes identificaron a diferentes personas que llegaban al domicilio, mantenían un contacto breve con los acusados y luego se retiraban del lugar. La interacción corta y el constante movimiento de personas en el lugar, fortaleció la hipótesis de que se trataba de un “kiosco de drogas”.

El fiscal detalló que ambos hombres utilizaban dos automóviles Fiat Cronos para trasladar y entregar las sustancias ilegales a domicilio, bajo la modalidad de “delivery”. A partir de estos movimientos, se ordenó un allanamiento en el domicilio identificado.

El allanamiento secuestró más de 200 gramos de cocaína

Como resultado del procedimiento que se realizó el 22 de mayo, los agentes secuestraron 209 gramos de cocaína distribuidos en diferentes paquetes. También encontraron dos balanzas de precisión, recortes de nylon destinados al fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y los dos vehículos.

Con estos elementos incorporados como prueba, la Fiscalía atribuyó a ambos sujetos el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización , previsto en el artículo 5 de la Ley 23.737 en calidad de coautores.

Comisaría 22 de Zapala.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa solicitó la devolución de los dos Fiat Cronos secuestrados durante el allanamiento. La jueza Barbé rechazó el planteo por el momento y dispuso que la Fiscalía, evalúe si corresponde mantener la medida y responda formalmente el pedido de la defensa dentro de los próximos 30 días.

Finalmente, la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de 4 meses para completar la investigación.