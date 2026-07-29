Intensa búsqueda de una menor en la provincia de Neuquén

La niña tiene 12 años. Interviene en el operativo para dar con su paradero la Comisaría 28.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió en las últimas horas una nueva Alerta Nati para dar con el paradero de una menor desaparecida. La búsqueda está a cargo de los efectivos de la Comisaría 28.

Se trata de Agustina Chumuy , de 12 años de edad. La misma fue vista por última vez en la localidad de Villa La Angostura , donde se radicó la denuncia correspondiente.

De acuerdo a las características físicas descriptas por las autoridades, la niña posee contextura delgada, altura de 1,50 metros y tez blanca. Además, ojos claros y cabello lacio con flequillo.

Al momento de ausentarse, la menor poseía campera de color blanco, jeans claros y zapatillas negras.

Ante cualquier información desde la Policía solicitan comunicarse con la Fiscalía IV Circunscripción Judicial, sede Villa La Angostura, al numero (294) 4495801 o con la Comisaría 28° al teléfono (2944) 494121.

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio de 2010.