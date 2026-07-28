Multaron a una empresa de tarjetas de crédito por incumplir los tiempos máximos de espera en Neuquén

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor la sancionó con una multa cercana a los $6 millones por superar los tiempos de espera permitidos por la Ley Provincial 2874.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor aplicó una multa a Tarjeta Naranja por incumplir la Ley Provincial 2874 , que establece los tiempos máximos de espera para la atención al público en establecimientos donde existe una relación de consumo.

La sanción fue impuesta luego de constatar que, en la sede de la empresa en la ciudad de Neuquén, los clientes permanecían en filas durante un tiempo superior al permitido por la normativa vigente.

Según explicó el titular del organismo, Pablo Tomasini, la multa asciende al equivalente de cuatro canastas básicas alimentarias, lo que representa actualmente algo más de $6 millones.

El funcionario indicó que en la capital neuquina existen más de 14.000 comercios alcanzados por la legislación y remarcó que, si bien no todos presentan filas de espera, el organismo realiza inspecciones periódicas y también necesita el aporte de los consumidores mediante denuncias para detectar incumplimientos.

Nuevas reglas para las apelaciones

Tomasini recordó que desde el 1 de junio rige un nuevo mecanismo para las sanciones administrativas.

A partir de esa fecha, las empresas que deseen apelar una multa deberán abonarla previamente para que el recurso sea admitido. De lo contrario, la apelación no será tramitada. El funcionario explicó que el cambio busca evitar que las empresas dilaten el cumplimiento de las sanciones mediante recursos administrativos que prolongaban los procesos durante años.

Además, señaló que las multas dejaron de fijarse en montos nominales y ahora se calculan en canastas básicas alimentarias, un sistema que permite actualizar automáticamente su valor al momento del cobro.

También destacó que la normativa incorpora un régimen de pago voluntario, mediante el cual las empresas que decidan no apelar podrán cancelar la sanción con un descuento equivalente al 70 % del valor establecido en la disposición correspondiente.

Desde Protección al Consumidor reiteraron que continuarán realizando controles para garantizar el cumplimiento de la Ley 2874, que fija un máximo de 30 minutos de espera para quienes permanecen de pie y de 90 minutos en establecimientos que cuentan con asientos, sistema de turnos y sanitarios.