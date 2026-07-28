Qué dijo Rolando Figueroa sobre la visita de Kristalina Georgieva a Neuquén

El gobernador aseguró que el desarrollo de Vaca Muerta se traduce en obras, becas, escuelas y hospitales para los neuquinos.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa recibió junto a otras autoridades este martes a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en su visita a Vaca Muerta. Figueroa aprovechó el encuentro para volver a defender el modelo de desarrollo que impulsa la provincia.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes de la provincia.

"Hoy recibimos la visita institucional de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Compartimos cómo nuestra Vaca Muerta se convierte en más becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", escribió.

La presencia de Georgieva en Neuquén forma parte de una visita oficial a la Argentina que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de un recorrido por el bloque Loma Campana, uno de los desarrollos emblemáticos de Vaca Muerta operado por YPF. Se trata de la primera visita de la máxima autoridad del FMI a la formación no convencional neuquina.

El mensaje de Figueroa

En su publicación, el gobernador remarcó que el crecimiento de la provincia es resultado del trabajo conjunto entre distintos sectores.

"El desarrollo es posible gracias al esfuerzo de los neuquinos y al trabajo conjunto del Estado, los trabajadores, las empresas, los sindicatos y cada uno de los actores que hicieron realidad el enorme potencial de nuestra provincia", afirmó.

Desde que asumió el cargo de gobernador, la utilización estratégica de los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera para transformarse en infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento acelerado de Neuquén ha sido uno de los pilares fundamentales del discurso de Figueroa.

En ese sentido, volvió a plantear que el objetivo es que la riqueza generada por la industria energética se traduzca en obras concretas para la población.

Un modelo basado en la producción

El mandatario también utilizó la visita de Georgieva para reforzar el perfil productivo que busca imprimirle a su gestión.

"En Neuquén creemos en un modelo basado en la producción, el trabajo y la inversión. Estamos convencidos de que ese es el camino para que nuestra provincia siga creciendo y para que la Argentina vuelva a ponerse de pie", sostuvo.

La recorrida de la titular del FMI por Vaca Muerta se produce en un contexto en el que la formación se consolidó como el principal motor del crecimiento energético del país y una de las principales fuentes de generación de divisas. La visita también es interpretada como una señal de respaldo al potencial energético argentino y al desarrollo de proyectos vinculados a la producción y exportación de petróleo y gas.

Durante los últimos meses, el gobierno provincial insistió en que el desafío es convertir ese crecimiento económico en mejores condiciones de vida para los neuquinos mediante inversiones en educación, salud, conectividad e infraestructura, una idea que Figueroa volvió a poner sobre la mesa durante la visita de Georgieva a la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país.