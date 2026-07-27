La alarma los delató: dañaron un cajero automático y fueron demorados cuando escapaban.

La alarma de la entidad bancaria alertó a la Policía durante la madrugada de este lunes. Dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

La activación de la alarma de una entidad bancaria movilizó a la Policía durante la madrugada en Centenario. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres en las inmediaciones, quienes intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados a pocos metros.

El procedimiento comenzó luego de que el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibiera una alerta proveniente del sector de cajeros automáticos del banco. Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito, personal de la Comisaría 52° fue enviado rápidamente al lugar para verificar la situación.

Cuando los uniformados arribaron a la entidad, observaron a dos hombres cerca de las instalaciones. Según la información policial, ambos advirtieron la presencia de los efectivos e iniciaron una huida.

La maniobra no se extendió demasiado. Los policías lograron interceptarlos a pocos metros del banco y procedieron a demorarlos para establecer si tenían relación con la activación de la alarma y con los daños detectados posteriormente.

Una vez controlada la situación, los efectivos realizaron una inspección en el sector de cajeros automáticos. Allí comprobaron que uno de los equipos presentaba daños visibles, por lo que se dispuso preservar el lugar para evitar que fueran alteradas posibles pruebas.

También se convocó a personal especializado de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes. Los trabajos incluyeron un relevamiento fotográfico de las instalaciones y del cajero afectado, con el objetivo de establecer cómo se produjeron las roturas y determinar las circunstancias del hecho.

Por el momento, no se informó si los responsables consiguieron acceder al interior del cajero o si lograron llevarse dinero. Estos puntos forman parte de la investigación que comenzó luego del procedimiento policial.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. Los dos hombres demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y se intenta determinar su posible participación en el hecho ocurrido durante la madrugada.

Otro destrozo de cajeros

El pasado mes de febrero, un nuevo episodio de vandalismo generó preocupación en el barrio Provincias Unidas, donde desconocidos destrozaron un cajero automático del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Vecinos aseguraron que el hecho se suma a una larga lista de daños en espacios públicos y privados, y denunciaron que viven con miedo ante la falta de controles y respuestas por parte de las autoridades.

La situación fue advertida por la vecina Patricia Alonso, quien relató que se acercó al cajero para realizar una operación y se encontró con el dispositivo fuera de servicio y con la pantalla completamente destruida. Según contó, el primero en notar la situación fue un vecino que llegó al lugar unos instantes antes que ella y le advirtió que el cajero estaba roto y que no podía utilizarse.

Al acercarse, notó el daño y decidió no ingresar por temor. “Vi a tres chicos fumando en la zona y me dio miedo. Seguí caminando, pero después volví para sacar fotos y denunciar lo que estaba pasando”, explicó en declaraciones radiales.

Alonso aseguró que el episodio del cajero no es un hecho aislado y que el vandalismo es una constante en el sector.