Fue a visitar a su novio preso y quedó detenida por haber incendiado cinco viviendas en Neuquén

Una joven de 20 años era buscada por un incendio que dejó a varias familias con pérdidas materiales el pasado 20 de abril. Investigan los motivos por los que inició el fuego.

Una mujer de 20 años fue detenida este fin de semana por la Policía de Delitos Económicos , acusada de haber iniciado un incendio que consumió cinco casillas de madera el pasado 20 de abril en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén capital. Aunque la joven era buscada desde hacía varios meses, lograron ubicarla cuando acudió a una comisaría a visitar a su pareja, que estaba detenido en una comisaría de la ciudad.

El jefe del Departamento de Delitos Económicos Neuquén, el comisario Gerardo Sanzana, explicó que la detención se dio en el marco de una investigación judicial por el incendio que, el pasado 20 de abril, destruyó cinco viviendas en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza y provocó importantes pérdidas materiales para las familias que habitan en las inmediaciones de las calles El Arroz y Yerba Mate.

"Una mujer de 20 años estaba involucrada en ese estrago ocurrido en Colonia Rural Nueva Esperanza y la Fiscalía de Delitos Económicos trató de rastrear su paradero", dijo y aclaró: "El sábado por la tarde se certificó que se había presentado en la Comisaría 19 porque su pareja estaba detenido en esa unidad".

Desde la Policía de Neuquén informaron que, "a partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, se logró establecer que la sospechosa se encontraría en inmediaciones de la Comisaría 19. Con esa información, se conformó una comisión policial que llevó adelante las tareas de verificación, logrando localizar a la mujer cuando se retiraba de la dependencia policial".

La joven de 20 años fue aprehendida en la vía pública y trasladada al Departamento de Delitos Económicos. El comisario aclaró que la mujer negó las acusaciones, aunque desde la Fiscalía de Delitos Económicos consideraron que tenían prueba suficiente para formularle cargos por usurpación y estrago, en base a la hipótesis que maneja el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez.

"Lo que podemos llegar a establecer es que, cuando ocurrió el incidente, esta ciudadana había usurpado un terreno en particular. Desde la Policía la notificaron para desalojar la zona, y ante la negativa había incendiado la casilla de madera que había ocupado", detalló Sanzana en una entrevista radial. Además, agregó que "eso generó un foco ígneo que afectó un total de cinco casillas".

Después de la detención, la joven finalmente recuperó su libertad. El comisario aclaró que, a partir de ahora, "tiene que acudir todos los lunes al Ministerio Pública Fiscal y regularizar su situación", mientras la Justicia avanza en la investigación de los hechos.

Los testimonios de los vecinos

Cuando ocurrieron los hechos, LU5 dialogó con Alberto Martínez, un vecino del lote 34, que dio más detalles sobre el incendio. Aclaró que comenzó cuando él regresaba de trabajar, momento en el que advirtió que una casilla lindera, que había sido ocupada recientemente, estaba en llamas.

De acuerdo a su testimonio, en ese lugar se había instalado hacía aproximadamente un mes una pareja joven junto a una niña de unos seis años. Esa tarde, la Policía se presentó para desalojarlos, pero la situación se tornó violenta. “No quisieron irse y prendieron fuego la casilla. El fuego empezó adentro y después se extendió hacia mi casa”, aseguró el vecino en diálogo con LU5.

Martínez contó que intentó intervenir para evitar que las llamas avanzaran, pero no pudo hacerlo. “Cuando quise apagar el fuego, nos tiraban piedras para que no nos acerquemos. No pudimos hacer nada y en cuestión de minutos se incendió todo”, explicó. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los materiales inflamables de las construcciones.

El resultado fue devastador: cinco casillas quedaron completamente destruidas. Cuatro eran de madera y una quinta tenía parte de material, pero tampoco resistió la intensidad del fuego. En el caso de Martínez, perdió la totalidad de sus pertenencias. “Teníamos dos casas dentro del terreno. Se quemó todo, no quedó nada. Salimos con lo puesto”, relató.