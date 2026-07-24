Etapa inesperada para estos 5 signos del zodiaco: tendrán un giro inesperado antes de que termine julio

Según la astrología , en los últimos días julio hay 5 signos del zodíaco que atravesarán una etapa inesperada . ¿A quiénes y cómo afectará este período de cambios ?

El período denominado como Mercurio retrógrado en Cáncer ya es historia. Esta etapa, que tuvo lugar entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 , acaba de llegar a su fin. SIn embargo, la astrología advierte sobre un nuevo fenómeno que se presenta en los últimos días de julio : la incidencia directa de la Luna Nueva en Leo . Y al menos 5 de los signos del zodíaco atravesarán una etapa inesperada . ¿A quiénes y cómo afectará este período de cambios ?

La segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presentó una singularidad: tuvo lugar íntegramente en Cáncer, sin cambiar de signo , y comenzó al lado de Júpiter, el planeta de la abundancia, que estuvo en los últimos grados cancerianos antes de cambiar a Leo por el próximo año.

Los 5 signos de zodíaco que tendrán un giro inesperado antes de que termine julio de 2026 son:

La astrología advierte sobre un nuevo escenario que se presenta en los últimos días de julio: incidencia de la Luna Nueva en Leo.

Géminis.

Leo.

Escorpio.

Acuario.

Piscis.

Es importante reseñar que, para los últimos días de julio de 2026, la astrología afirma que algunos movimientos planetarios empiezan a marcar fuertemente un escenario de cambios para estos signos del zodíaco.

Así, el último tramo del séptimo mes del año estará signado por energías que favorecen las sorpresas, los nuevos comienzos y las decisiones que podrían determinar un cambio de rumbo de cara a las próximas semanas. Y si bien es cierto que todos los signos del zodíaco sentirán de alguna manera esta influencia, los cinco signos mencionados más arriba serán los más influenciados.

Por qué Géminis; Leo; Escorpio; Acuario y Piscis podrían vivir una fuerte etapa de cambio a fines de julio

Tras varios días de incertidumbre, los geminianos recibirían una propuesta que les permitiría abrir una puerta inesperada en el trabajo o en un proyecto personal. Asimismo, el cierre de julio será un período favorable para retomar vínculos que parecían perdidos.

recibirían una propuesta que les permitiría abrir una puerta inesperada en el trabajo o en un proyecto personal. Asimismo, el será un período favorable para retomar vínculos que parecían perdidos. Para los leoninos , será una etapa clave para salir de su zona de confort. Así, y antes de que termine julio , una conversación o una decisión importante podría marcar un antes y un después, especialmente en el plano sentimental.

, será una etapa clave para salir de su zona de confort. Así, y antes de que termine , una conversación o una decisión importante podría marcar un antes y un después, especialmente en el plano sentimental. En tanto, la intuición operará en Escorpio una vez más en el final de julio de 2026. La astrología advierte que le llegará información clave para resolver un problema que parecía estancado. También podrían aparecer oportunidades económicas que no estaban en sus planes.

Para los leoninos, el fin de julio será una etapa clave para salir de su zona de confort.