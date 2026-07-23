Bomba: los cinco nombres que suenan para la sucesión del intendente Mariano Gaido

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, habló en LU5 de cinco funcionarios (él incluido) que están en la lista para las elecciones municipales 2027.

Hay casi un año para que se defina quién será el sucesor de Gaido en la Municipalidad de Neuquén.

Mauricio Serenelli , secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén , de la gestión de Mariano Gaido , destapó la olla de lo que podría ser la sucesión del actual intendente, con nombres de funcionarios del gabinete, de cara a las elecciones municipales de 2027.

Se especula que falta aún un año para las elecciones, y entre Gaido y el gobernador Rolando Figueroa se pondrán de acuerdo por la fecha de unificación o no del calendario, que podría ser entre agosto y octubre. Sin embargo, ya hay nombres que se tiran para comenzar con la previa a la instalación de los candidatos.

En el programa Línea Abierta de LU5 , a Serenelli le hicieron la pregunta directa sobre sus aspiraciones de suceder a Gaido en 2027 . "¿Quiere ser intendente?", le preguntaron, y él la esquivó "como quien esquiva una jeringa ", como dice el dicho popular. Sin embargo, dio otros detalles sobre lo que se habló en el gabinete respecto a la sucesión del actual intendente.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, de la gestión de Mariano Gaido.

"La verdad, cualquiera de los secretarios tiene gestión, tiene planificación y está para poder reemplazarlo en el banco de suplentes", respondió, aunque aclaró que "la pelota la tiene él" y que la decisión final es exclusivamente del jefe comunal.

Sucesión de Mariano Gaido: "La tiene difícil como Scaloni"

Incluso ironizó con una imagen futbolera para describir el dilema del intendente. Dijo que la tiene "difícil, como Scaloni", en referencia al director técnico de la Selección argentina, comparando la definición de Gaido con la de un entrenador que debe elegir entre varios candidatos de nivel similar para el equipo titular. La comparación resume el clima de las expectativas internas, porque nadie se baja de la lista, pero tampoco nadie se sube del todo a la candidatura.

Serenelli evitó sumarse explícitamente a esa carrera en público. Consultado sobre si el vecino lo quiere como sucesor, esquivó la pregunta personal y la llevó al terreno de la gestión colectiva: dijo que"el vecino quiere que se los sigan escuchando" y que "hemos cumplido en el noventa por ciento" de la plataforma de gobierno de Gaido.

Sobre el criterio con el que el intendente elegirá finalmente a su candidato, fue igual de cauto. Mencionó "la cercanía de la gente, la gestión, la proyección" y la continuidad de la línea de trabajo actual, sin inclinar la balanza hacia ningún nombre, incluido el propio.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

El funcionario integra desde hace tiempo el terreno de los "candidateables" del oficialismo capitalino, algo que él mismo confirmó al aire al nombrar, junto al suyo (de manera solapada).

Durante la entrevista los nombró: Juan Hurtado (secretario de Gobierno), María Pasqualini (jefa de Gabinete), Fernando Schpoliansky (secretario de Hacienda y Finanzas) y Gastón Contardi (secretario de Innovación y Gestión Estratégica).

Más nombres y uno fuerte

Esa lista coincide, casi punto por punto, con la que trascendió a lo largo del último año. En abril, el propio Gaido había confirmado en una entrevista radial que su sucesor saldría de su equipo de gobierno, sin precisar un nombre, pero mencionó un total de siete posibles postulantes: Pasqualini, Contardi, Alejandro Nicola, Schpoliansky, Hurtado, Serenelli y Luciana De Giovanetti.

Ya en enero, trascendidos desde el entorno del intendente lo ubicaban a Serenelli—junto a Nicola y Hurtado— entre los tres funcionarios sobre los que Gaido proyectaba específicamente el armado de 2027, en un grupo distinto al de Pasqualini, a quien en ese momento el propio equipo de gestión describía como una figura "siempre a disposición", pero no necesariamente la elegida.

Además, Serenelli ocupa un lugar propio dentro de la estructura partidaria de Primero Neuquén, el sello que el intendente impulsa como herramienta electoral: integra el cuerpo de vocales titulares de la conducción del partido, un dato que refuerza su peso político más allá de la gestión municipal.

Pasqualini sigue siendo la que más explícitamente dejó trascender su visibilidad en la candidatura —llegó a decir en declaraciones públicas que "somos muchos" y que todavía no está claro "quién puede tener la oportunidad"—, y ganó espacio adicional al protagonizar buena parte de los anuncios con Gaido.

Pero la data que circula en la política provincial describe un escenario todavía abierto, sin favorito consolidado, donde Gaido reparte apariciones y responsabilidades entre varios nombres para no "quemar" a nadie antes de tiempo.

Incluso el armador y diputado provincial del MPN (cercano a Gaido) se había referido a la sucesión del intendente de Neuquén. “El próximo intendente de Neuquén va a salir del equipo de Primero Neuquén, está hablado con el gobernador y con Mariano y va a ser un integrante del equipo del gabinete de Mariano Gaido que hay excelentes personas y hay un compromiso enorme con la ciudad, y yo estoy trabajando a nivel provincial, y en la ciudad esa difícil tarea la va a tener Gaido", dijo.