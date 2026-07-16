Así amaneció el Monumento a San Martín tras la fiesta por la clasificación de Argentina a la final

Unas 50 mil personas festejaron anoche el triunfo de la Selección Argentina. Un operativo con 35 empleados municipales y personal de Cliba.

El intendente Mariano Gaido junto a personal de Cliba y Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén.

Todo fue una fiesta ayer por la tarde y hasta la noche, en los festejos en el centro neuquino, especialmente en el Monumento al general San Martín, donde se congregaron 50 mil personas con camisetas y banderas tras el triunfo rotundo de la Selección Argentina sobre Inglaterra . Tras la clasificación, rápidamente se movieron las cuadrillas para dejar todo con total normalidad, en un extenso operativo de limpieza.

Ya entrada la madrugada, un operativo de limpieza urbana con 35 empleados municipales y personal de la empresa Cliba trabajó en toda la zona para recomponer el espacio, desde las calles céntricas y diagonales donde se llevaron a cabo los festejos.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana el sector junto a Noelia Rueda Cácere s, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, y celebró el resultado del operativo.

Se multiplicaron los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Monumento al General San Martín y rápidamente a las horas se activó un operativo de limpieza urbana.

"En Neuquén vivimos una fiesta. Fue un evento maravilloso y hoy la ciudad amaneció completamente limpia", dijo el jefe comunal.

"Hay equipo", tras los festejos y los operativos

El mandatario agradeció especialmente al personal de limpieza. "Lo digo siempre: el equipo de limpieza es un ejemplo para la ciudad. Tiene un servicio impecable y siempre es un orgullo", enfatizó Gaido.

Y agregó: "Quiero saludar a todos los trabajadores de la recolección, del barrido y la limpieza. El trabajo que hacen con los camiones y en toda la ciudad es impecable", sostuvo.

Gaido además no se sacó el espíritu futbolero y deslizó cómo es el equipo del personal municipal y el rendimiento de la Selección.. "Cuando trabajamos en equipo, pasan cosas geniales. Y qué mejor ejemplo que nuestra Selección, cuando juegan en equipo, cuando somos todos para uno y uno para todos, siempre ganamos. Este equipo de Limpieza Urbana, junto con Cliba, siempre deja la ciudad impecable y para nosotros es un orgullo", dijo.

"En Neuquén vivimos una fiesta. Fue un evento maravilloso y hoy la ciudad amaneció completamente limpia" - Mariano Gaido. "En Neuquén vivimos una fiesta. Fue un evento maravilloso y hoy la ciudad amaneció completamente limpia" - Mariano Gaido.

Por su parte, Rueda Cáceres destacó la organización del operativo nocturno. "Anoche estaban todos los directores acompañando el operativo. Eso es muy importante para nosotros: contar con un equipo que siempre está cuando hay que estar".

Los festejos en el monumento en Neuquén tras el triunfo de la Selección Argentina. Gentileza E.B.

La funcionaria detalló que "trabajaron 35 empleados municipales, más el personal de Cliba, limpiando toda la zona del Monumento, las diagonales y los centros de residuos".

Mariano Gaido y la limpieza urbana: "Parece como que no hubiera pasado nada"

Al observar el estado del lugar esta mañana, el intendente Gaido resumió. "Miren cómo está la ciudad ahora. Parece que no hubiera pasado nada, y anoche había unas 50.000 personas festejando", enfatizó.

Uno de los trabajadores de Cliba que participó del operativo también dejó su testimonio, "Estamos desde las seis de la mañana todos los días. Depende del turno, pero muchas veces arrancamos incluso más temprano. Es lindo trabajar en algo que ayuda a la ciudad", expresó.